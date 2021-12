Koronavírus-járvány

Világszerte csaknem nyolcezer repülőjáratot töröltek az omikron miatt

Körülbelül 7900 járatot töröltek világszerte a légitársaságok a karácsonyi ünnepek idején a koronavírus omikron variánsának a megjelenése miatt, valamint több, a Karibi-térségben hajózó óceánjárón találtak fertőzötteket - jelentették sajtóforrások vasárnap.



Több légitársaság, köztük az amerikai United Airlines azt közölte: a járattörlések oka részben az, hogy számos dolgozójuk fertőződött meg.



A United Airlines mellett járattörlésekre kényszerült egyebek között a Lufthansa, a Delta, a JetBlue, az American Airlines, a British Airways, valamint több kínai légitársaság is, köztük a China Eastern és az Air China is. E két utóbbi több mint 2000 járatot törölt.



A kimaradt járatok mellett több tízezer járatkésést is jelentettek világszerte, így az ünnepek idejére rengetegen a repülőtereken ragadtak, a nehézségek pedig várhatóan a hét elején sem szűnnek meg.



Az Egyesült Államokban ezen kívül a rossz időjárási viszonyok miatt is több gép kényszerült a kifutón vesztegelni. A repülési adatokat közlő FlightAware amerikai vállalat szerint az országban szombaton 957, míg szenteste 690 járatot töröltek, csaknem 2000 járat pedig késett.



Több, a karibi-térségben hajózó óceánjárón is találtak fertőzéseket: az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) közlése szerint az egészségügyi hatóságok vasárnapig több mint 60 hajón indítottak vizsgálatot.



A Floridából december 18-án kihajózott - miami székhelyű, de norvég tulajdonban lévő, tengeri körutazásokat szervező - Royal Caribbean International vállalat társaság óceánjáróján 55 ember vírustesztje lett pozitív, a szintén karibi, de Hollandiához tartozó Bonaire parti őrsége pedig megtagadta a kikötést a Carnival Freedom üdülőhajótól. A hajó ezt követően visszatért Miamiba, ahol az üzemeltető azt közölte, hogy néhány embert a koronavírus-fertőzés miatt valóban karanténba helyeztek, s amennyiben társaságnak a későbbiekben problémája akad a kikötéssel Bonaire partjainál, akkor igyekeznek másik útvonalat találni.



Az utolsó hét napban Európából jelentették a legtöbb, 3 022 868 koronavírus esetet, azaz a fertőzések 57 százalékát, valamint a kontinensen jegyezték fel a legtöbb halálesetet is.



Az Egyesült Államokban az elmúlt hét napban csaknem 190 ezer új fertőzést regisztráltak a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, a New York-i egészségügyi hatóságok pedig arra figyelmeztettek, hogy a kórházakba kerülők mintegy fele az öt éven alatti gyermekek közül kerül ki.



A fertőzések csaknem háromnegyedéért az először novemberben a Dél-afrikai Köztársaságban kimutatott omikron variáns a felelős, amelyet azóta már egyébként 110 országban azonosítottak, s a többi között az Egyesült Királyságban is a koronavírus domináns mutációjává vált.

Franciaországban szombaton rekordnak számító, mintegy 100 ezer új esetet regisztráltak, a francia kormány várhatóan hétfőn ül össze, hogy megvitassa az esetleges újabb járványügyi korlátozásokat. Egészségügyi szakértők az iskolai téli szünet meghosszabbítását és az újabb kijárási tilalom bevezetését sürgetik.