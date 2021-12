Történelem

Találtak egy időkapszulát Lee tábornok szobra alatt, de nem azt keresték

Kinyitották az 1887-es időkapszulát, amelyet Virginia állam fővárosában, Richmondban Robert E. Lee tábornok eltávolított szobrának talapzatában találtak, de ez nem az, amelyet kerestek.



Több órán keresztül online közvetítették szerdán, amint a restaurátorok átnedvesedett tárgyakat vesznek elő az ólom tárolóból. Találtak egy 1875-ös almanachot, két másik könyvet, egy brit pénzérmét és egy fotót, amelyen a szobor elkészítésében közreműködő kőfaragó látható.



"Még nem tudjuk pontosan, miért ezt a válogatást tették a tárolóba, ez egy érdekes összeállítás" - nyilatkozta Julie Langan, a virginiai műemlékvédelmi hatóság vezetője a The New York Times című lapnak.



Ez nyilvánvalóan nem az a kapszula, melyről az 1887-es sajtó beszámolt. Abban többek között egy fotó található a koporsójában fekvő egykori amerikai elnökről, Abraham Lincolnról (1809-1865), továbbá a déli Konföderációval kapcsolatos öt tucat tárgy, amelyet helyi lakosok és szervezetek ajánlottak fel. Nem egyeznek a doboz méretei sem.



Ralph Northam, Virginia állam demokrata kormányzója 2020 júniusában jelentette be a szobor eltávolításának tervét, tíz nappal a rendőri intézkedés közben elhunyt George Floyd afroamerikai férfi halálát követően.



Sokan sértőnek tartották a déli rabszolgatartó Konföderáció tábornokának emléket állító szobrot a richmondi Emlékmű Sugárúton, annak ellenére, hogy Robert E. Lee tábornok maga nem támogatta a rabszolgatartás intézményét. Mások viszont úgy vélték, hogy a szobor eltávolítása a történelem eltörlésével lenne egyenlő.



A bronzszobrot végül szeptemberben távolították el, a 12 méter magas talapzatban azonban hiába keresték 12 órán át az időkapszulát, amelynek állítólagos tartalmáról annak idején részletesen beszámolt a korabeli sajtó. Csak az elmúlt héten találtak egy ládát a munkások a szobor egy másik részében, hat méter magasságban.



A műemlékvédők most abban bíznak, hogy találnak egy második időkapszulát is a még bontás alatt álló talapzatban.