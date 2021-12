Koronavírus-járvány

A lengyel egészségügyi dolgozóknak március 1-ig be kell oltatniuk magukat

A rendelet az orvosokon kívül az egészségügyi intézmények minden dolgozójára vonatkozik, valamint a gyógyszertárak alkalmazottjaira és az orvostanhallgatókra is. 2021.12.23 13:22 MTI

Március 1-jéig a lengyel egészségügyi dolgozóknak, gyógyszerészeknek és orvostanhallgatóknak kötelezően fel kell venniük a Covid-19 elleni oltást a csütörtökön közzétett miniszteri rendelettervezet értelmében.



A rendelet az orvosokon kívül az egészségügyi intézmények minden dolgozójára vonatkozik, valamint a gyógyszertárak alkalmazottjaira és az orvostanhallgatókra is. Az egy- vagy kétadagú vakcinával végzett oltásról szóló bizonyítványt márciustól az egészségügyisek közül azoknak a felgyógyultaknak is be kell mutatniuk, akik esetében hat hónapnál régebbi a pozitív vírusteszt.



A rendeletet azzal indokolták, hogy megelőző intézkedésekre van szükség azoknál a járvány idején stratégiai jelentőségűnek számító szakmai csoportoknál, amelyek tagjai közvetlen kapcsolatba kerülnek a fertőzöttekkel.



A lengyel kormány törvényhozói központja (RCL) honlapján közzétett tervezet azt követően lép majd hatályba, hogy a jogi közlönyben meghirdették.



Az intézkedést Adam Niedzielski egészségügyi miniszter december 7-én helyezte kilátásba. Akkor az egészségügyi dolgozókon kívül a rendvédelmi erők tagjait és a tanárokat is említette. Az utóbbi két csoportra vonatkozóan viszont későbbi sajtónyilatkozataiban tudatta: kötelező oltásukról még az illetékes tárcavezetőkkel egyeztet.



Lengyelországban jelenleg egyeztetés alatt áll a minden munkáltató számára a munkavállalók védettségi igazolását lehetővé tevő, ingyenes tesztelést is tartalmazó törvénytervezet is, erről azonban egyelőre nincs teljes egyetértés a kormánykoalíción belül.



Az utóbbi hónapban közzétett felmérések szerint a lengyel társadalomban két, nagyjából egyenlő nagyságú csoportot képviselnek a kötelező oltás támogatói és ellenzői.



Csütörtökig a mintegy 38 millió lakosú országban csaknem 20,1 millió ember részesült a teljesnek tekintett (egy- vagy kétdózisú) oltásban, a harmadik, emlékeztető adagot több mint 6 millióan vették fel.



A negyedik járványhullám jelenleg lassul, csütörtöki adatok szerint egy nap alatt 17 156 új fertőzést mutattak ki. E járványhullám alatt a legtöbb halálesetet szerdán jegyezték, kifejezetten a Covid-19 miatt aznap 247-en, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte következtében pedig 528-an hunytak el.



Niedzielski egy szerdai rádióinterjúban azon véleményének adott hangot, hogy a múlt héten Lengyelországban is felbukkant omikron variáns várható terjedése miatt január végén egy ötödik járványhullám indulhat el.