Oktatás

A Princeton több millió dolláros támogatást kap egy kínai állami egyetemtől

Az amerikai Princeton Egyetem több millió dolláros adományt fogadott el egy kínai állami egyetemtől és egy amerikai-kínai csereprogram alapítójától - jelentette amerikai szövetségi dokumentumokra hivatkozva a The Washington Free Beacon (WFB) internetes napilap szerdán.



Az amerikai konzervatív hírportál online cikke szerint a legpatinásabb amerikai felsőoktatási intézmények közé tartozó Princeton 4,6 millió dollárt kapott az államilag finanszírozott Pekingi Egyetemtől gyógyszerfejlesztési és számítástudományi kutatóközpontok támogatására. Tung Chee-hwa, a kínai-amerikai csereprogram alapítvány (CUSEF) létrehozója pedig legalább 1 millió dollárt adományozott a princetoni kínai kutatóközpont működtetésére.



A The Washington Free Beacon információi szerint Tung és alapítványa központi szerepet játszik Kína befolyásos külföldi hálózatának működésében.



A WFB úgy véli, hogy Kína az elmúlt években igen ambiciózusan bővíti kapcsolatait az amerikai felsőoktatási intézményekkel és kutatóközpontokkal. Ezen egyetemi partneri kapcsolatok egy része valódi diák- és kutatói csereprogram előmozdítására irányul, ám Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója korábban arra figyelmeztetett, hogy Kína egyre inkább "nem hagyományos úton végez hírszerzési tevékenységet, különösen az akadémiai szférában". Az amerikai igazságügyi minisztérium pedig 2018-ban létrehozott Kína Kezdeményezés nevű programjának célja a kínai ipari-technológiai kémtevékenység felszámolása az amerikai üzleti és akadémiai szférában, valamint az amerikai politikai döntéshozók kínai befolyásolásának megakadályozása.



A hírportál szerint az igazságügyi tárca kezdeményezése felbosszantotta a Princeton és más elitegyetemek vezetését, mivel állításuk szerint "megfélemlíti" az egyetemi kutatói légkört és felerősíti "az ázsiai diákokkal szembeni előítéleteket".



A Princeton Egyetem csaknem 200 oktatója kérte Merrick Garland szövetségi igazságügyi minisztert októberben, hogy állítsa le a Kína Kezdeményezés nevű programot, az eddigi vizsgálatok nem az esetleges ipari kémkedésre irányultak, hanem olyan kutatókat vettek célba, akik állítólag nem tárták fel, hogy a kínai kormányzat számára is dolgoznak.



"Kína célja, hogy puha hatalmi eszközökkel (soft power) kiterjessze befolyását, miközben elszipkázza és saját céljaira használja fel az amerikai kutatási eredményeket" - idézte a The Washington Free Beacon Will Coggint, az Amerikai Biztonsági Intézet (ASI) ügyvezető igazgatóját, aki a szövetségi oktatási minisztérium adatbázisaiból összegyűjtötte a Princeton kínai adományainak és támogatásainak listáját. "Azért különösen aggasztó, hogy a Princeton 4,6 millió dollárt fogadott el éppen gyógyszerfejlesztési és számítástudományi kutatásokra, mert ez két az a két tudományos terület, ahol Kína egyre inkább lekörözi az Egyesült Államokat" - fogalmazott Coggin.



A Princeton Egyetem nem reagált a cikk szerzőjének megkeresésére.