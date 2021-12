Koronavírus-járvány

Írországban börtönbüntetésre ítéltek egy idős nőt, aki többször megszegte a maszkviselési előírást

A 66 éves Margaret Buttimer - aki máris bevonult a büntetésvégrehajtó intézetbe - a karácsonyi ünnepeket is rácsok mögött tölti. 2021.12.22 12:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hat hónap letöltendő és további hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek Írországban egy idős nőt, amiért több alkalommal nem tett eleget a koronavírus-járvány miatt elrendelt maszkviselési kötelezettségnek - adta hírül az Irish Mirror című ír napilap.



Az ítélet értelmében a 66 éves Margaret Buttimer - aki máris bevonult a büntetésvégrehajtó intézetbe - a karácsonyi ünnepeket is rácsok mögött tölti.



Az indoklás szerint Buttimer sorozatosan szegte meg a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, legutóbb november 17-én, amikor fedetlen arccal ment be egy étterembe, és többszörös felszólítás ellenére sem volt hajlandó távozni.



A tárgyaláson Buttimer ártatlannak vallott magát, a bírónak pedig azt mondta, nincs meggyőződve a maszkviselés hasznosságáról, ahogyan arról sem, hogy valóban létezik-e a vírus.



Egészségügyi hatóságok a héten azt közölték, hogy Írországban is dominánssá vált a koronavírus legújabb, omikron nevű változata.



A Baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda reggeli összesítése szerint az ötmillió lelket számláló Írországban a járvány kezdete óta 666 657 fertőzöttet és 5835 halálos áldozatot regisztráltak.