Koronavírus-járvány

Katonai orvosok új oltóanyaggal próbálnak véget vetni a Covid-19 világjárványnak

Az amerikai Walter Reed katonai intézet kutatói állítólag hamarosan bejelentik, hogy bemutatnak egy olyan új lehetséges vakcinát, amely teljesen más alapra épül, mint az eddigiek, és hatásos lehet a SARS-CoV-2 vírusok meglévő és újonnan megjelenő változatai ellen egyaránt.



A leleplezésre "heteken belül" sor kerülhet, a Defense One által megkérdezett Dr. Kayvon Modjarrad, a Walter Reed fertőző betegségek osztályának igazgatója szerint. A vakcinajelölt állítólag egyszeri, széles körű védettséget nyújthat a humán koronavírusok által okozott betegségekkel szemben, beleértve a jövőbeli mutációkat is.



A készítmény egy újszerű Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN) platformot használ. A ferritinek olyan gömbölyded ketrec alakú természetes fehérjék, amelyeket a szervezet általában a vas tárolására használ. Önszerveződési tulajdonságai miatt érdekes eszközzé váltak a nanofabrikációs alkalmazások számára.



Az oltás esetében a fehérje 24 alegységét fehérjetüskékkel lehet felszerelni, hasonlóan azokhoz, amelyeket a vírusok használnak az élő sejtekhez való rögzüléshez, mielőtt megfertőznék azokat. Az ilyen nanorészecskéket be lehet injektálni, hogy az immunrendszert a valódi vírusok elleni küzdelemre tanítsák. A kutatók reményei szerint a különböző típusú tüskés fehérjéket tartalmazó vakcina a múltbeli és jövőbeli vírusok széles köre ellen immunizálhat.



Modjarrad csapata azt mondja, jó reményeket fűz a SpFN-vakcinájuk hatékonyságához és egyéb tulajdonságaihoz, miután klinikai kísérleteket végeztek állatokon. A Science Translational Medicine című szaklapban megjelent legújabb publikációjukban részletezik a rhesus makákókon végzett kísérleteiket. Egy külön, első fázisú humán kísérlet április óta folyik.



Modjarrad a Defense One-nak elmondta, hogy az emberi kísérletekkel kapcsolatos kihívás az, hogy olyan embereket találjanak, akik még mindig nem oltottak be, és soha nem kapták el a Covid-19-et, hogy a vizsgálatok pontosak legyenek.



Hozzátette, hogy csapata "valós körülmények között" is ki akarja értékelni a vakcinát olyan emberekkel, akiket beoltottak, vagy akik már felépültek a betegségből.