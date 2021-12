Koronavírus-járvány

Rekord Spanyolországban: csaknem 50 ezer új fertőzött egy nap alatt

24 óra alatt 49 823 fertőzést vettek nyilvántartásba Spanyolországban, az El País című újság szerint ez a legmagasabb napi növekedés a járvány egész ideje alatt. Az új esetek csaknem felét az omikron variáns okozza. A királyság egészségügyi minisztériuma közölte, hogy a hatóságok adatai szerint a 47 milliós országban eddig 88 887 beteg halt meg, az utóbbi egy napban 94.



A december 6-a és 12-e között diagnosztizált új esetek 47,2 százaléka az omikron variánshoz köthető - derült ki az egészségügyi tárca adataiból.



A kormány szerdán rendkívüli ülést tart a régiók egészségügyi kérdésekért felelős vezetőivel, hogy további intézkedéseket mérlegeljen az omikron variáns keltette megbetegedések új hullámának kezelésére.



A dél-európai országban tavaly december végén oltási kampány indult. A 12 évesnél idősebb spanyolok mintegy 90 százaléka már két adag vakcinát kapott.



Ennek ellenére az utóbbi időben a fertőzés aránya ismét jelentősen emelkedni kezdett. Az ország különböző régióiban a hatóságok új intézkedéseket vezettek be a járvány megfékezésére. A 17 autonóm tartományból mostanra 10-ben, valamint a 2 észak-afrikai autonóm városban is úgy döntöttek, hogy bizonyos nyilvános helyekre csakis védettségi igazolvánnyal lehet belépni. Jellemzően az éjszakai zenés-táncos szórakozóhelyeket érinti ez a követelmény.



Az északkeleti Katalónia, az ország egyik legnépesebb régiója kedden bejelentette, hogy bírósági jóváhagyást kér az új korlátozásokra, köztük a csütörtökről péntekre virradó éjjel 1-től 6 óráig tartó kijárási tilalomra és a szórakozóhelyek bezárására.



A Kanári-szigetekre pedig belföldről is csak az utazhat be, aki oltással vagy negatív koronavírusteszttel rendelkezik.