Koronavírus-járvány

Johnson: karácsonyra nem vezet be további angliai korlátozásokat a brit kormány

A kormány nagyon szoros figyelemmel követi az omikron terjedését, és szükség esetén kész cselekedni, ha a helyzet romlana. 2021.12.21 19:52 MTI

A brit kormány nem léptet érvénybe újabb korlátozásokat Angliában a karácsonyi időszakra, de azt továbbra sem lehet kizárni, hogy a későbbiekben szükség lehet ilyen intézkedésekre az omikron koronavírus-variáns megfékezése végett - mondta kedden Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a Downing Street által kedd este közzétett, közösségi médiaportálokra is feltöltött videóüzenetében kijelentette: több dolog még mindig bizonytalan, köztük az, hogy az omikron vírusváltozat milyen súlyosságú megbetegedéseket okozhat. Bizonytalan, hogy a fertőzöttek milyen arányban szorulnak kórházi kezelésre, és az is, hogy milyen hatást gyakorol majd az oltási kampány, beleértve a harmadik, hatáserősítő oltási dózisok beadása - mondta a brit kormányfő.



Johnson kijelentette ugyanakkor: mindez azt is jelenti, hogy a kormány megítélése szerint nincs elégséges bizonyíték a szigorúbb intézkedések karácsony előtti bevezetésének alátámasztására.



Hozzátette: a kormány nagyon szoros figyelemmel követi az omikron terjedését, és szükség esetén kész cselekedni, ha a helyzet romlana.



