Koronavírus-járvány

Újabb korlátozásokat vezetnek be Németországban

Újabb járványügyi korlátozásokat vezetnek be Németországban az új típusú koronavírus omikron nevű változata miatt - jelentették be kedden Berlinben.



A legfőbb új szabály, hogy családi eseményeken és egyéb magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek részt, de kizárólag akkor, ha beolttatták magukat vagy átestek a fertőzésen. Az oltatlanokra továbbra is az a szabály vonatkozik, hogy csak a háztartásuk tagjaival és még egy háztartásból legfeljebb két emberrel találkozhatnak.



Az új korlátozások legkésőbb december 28-án mindenütt életbe lépnek. A tartományi kormányok saját hatáskörben korábban is szigoríthatnak.



Az omikron miatt egyelőre tömegrendezvényeket sem szabad rendezni. Szilveszterkor tilos lesz a gyülekezés, és nem szabad tűzijátékokat árusítani. Az éjszakai szórakozóhelyeket további intézkedésig bezárják - ismertette Olaf Scholz kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után.



Hangsúlyozta, hogy mindenki belefáradt már a 21 hónapja tartó járványba, most mégis ismét össze kell fogni és védekezni kell, mert "fenyeget az ötödik hullám", a fertőződések száma a következő hetekben igen erőteljesen emelkedhet majd.



Bővebben hamarosan!