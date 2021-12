Megrohamozták a román parlamentet a Covid-igazolvány ellen tüntetők - videó

A román szélsőjobboldali párt, az AUR tagjai és szimpatizánsai kedd reggel Bukarestben, a parlament előtt kezdtek tiltakozó akcióba a munkahelyi covid-igazolvány tervezett bevezetése ellen.



A megmozduláson mintegy 2000-en jelentek meg, román zászlókkal és a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások elleni molinókkal felfegyverkezve, és egy adott pillanatban egy száz fős csoportnak sikerült áttörnie a bejáratot őrző csendőrökön, és bejutott a parlament udvarára.



Többen a kerítésen is átmásztak - írja a Főtér.



A törvényhozás épületébe azonban már nem jutottak be, a bejáratokat ugyanis a kormányőrség lezárta, és a csendőrség is védvonalat alkotott az udvaron.



Több törvényhozót megakadályoztak ugyanakkor abban, hogy bejussanak a munkahelyükre, volt olyan honatya, akinek az autóját leköpték.



George Simion, az AUR társelnöke azt állította, a törvényhozók sofőrjei obszcén jeleket mutogattak a tüntetőknek.



A tüntetők elállták a parlament melletti Egyesült Nemzetek sugárutat is, így a forgalmat el kellett terelni.



A természetesen hatósági engedély nélkül összehívott demonstráció szervezője, George Simion AUR-társelnök szerint a tüntetők elállták a képviselőház bejáratait, bár arról előzetesen nem volt szó, hogy a nap folyamán szavazni készültek volna a tervezetről.



Simion minden esetre alkotmányellenesnek és ostobaságnak nevezte a védettségit, és az összes, általa embertelennek nevezett korlátozás eltörlését szorgalmazta.



A résztvevők olyan jelszavakkal üzentek a törvényhozóknak, mint a "Szabadságot!", "Eljövünk értetek!", illetve "Le a gyilkosokkal!".

🇷🇴 NOW PARLIAMENT SURROUNDED- a view from the main entrance of the Romanian parliament - hearing LIBERTY!

All entrances of the parliament are blocked.

FREEDOM WITHOUT GREEN PASS! pic.twitter.com/PsgLqqS6Hz