Koronavírus-járvány

Ukrajnában oltva volt az első beteg, aki az omikron variánssal fertőződött meg

Be volt oltva koronavírus ellen az a beteg, akinél elsőként azonosították Ukrajnában az omikron variánst, és már meg is gyógyult - közölte Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese keddi sajtótájékoztatóján.



Kuzin kifejtette, hogy a beteg még tavasszal felvette a védőoltás mindkét adagját, ennek köszönhetően "szinte tünetmentesen" vészelte át a megbetegedést, és PCR-tesztje mostanra már negatív lett.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a múlt hét végén hozta nyilvánosságra, hogy azonosították Ukrajnában az első beteget, aki a vírus rendkívül fertőző, omikron variánsát kapta el. A beteg előtte az Egyesült Arab Emírségekben járt.



A kormány sajtószolgálata közölte, hogy az egészségügyi tárca januárban vizsgálja meg a harmadik, emlékeztető oltás felvételének lehetőségét. A minisztérium két hete már engedélyezte a harmadik oltás felvételét, de még nem mindenkinek, csak azoknak, akiknek ez egészségügyi szempontból fontos, mert immunrendszerük kevésbé képes védekezni a vírussal szemben. Közéjük tartoznak a HIV-fertőzöttek, a daganatos betegek, azok, akik szervátültetésen estek át, valamint az immunhiányos betegségben szenvedők.



Az UNIAN hírügynökség emlékeztetett rá: korábban az egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a harmadik oltás felvétele Ukrajnában csak azután válik lehetővé, miután a lakosság átoltottsága megközelíti a 70 százalékot. Eddig a felnőtt lakosság valamivel több mint 46 százaléka vette fel az oltás első adagját, mindkét dózisát pedig több mint 41 százalékuk.



Az ukrán társadalombiztosítási alap nyilvánosságra hozta, hogy a járvány kezdete óta már csaknem 154 ezer ukrán kapott pénzügyi támogatást az államtól, mert házi karanténban kellett lennie, amiért Covid-fertőzöttel érintkezett. Az önelszigetelés ideje alatt a kieső kereset miatti kártalanításként az átlagjövedelem ötven százaléka jár, egészségügyi dolgozók esetében pedig ennek a száz százaléka. Ez összességében több mint 171 millió hrivnyába, azaz több mint kétmilliárd forintba került az államnak.



Jurij Hanicsenko, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) vezetője keddi online tájékoztatóján előre jelezte, hogy Ukrajna a 2022-es évet kevesebb Covid-beteggel kezdi, mint az 2021-est. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy már januárban várható a fertőzöttek számának növekedése.



Ukrajnában keddre az eddig azonosított fertőzöttek száma 6029-cel 3 616 716-ra, az elhunytaké 346-tal 93 608-ra nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint 13 ezerrel 165 703-ra csökkent. Az elmúlt napon 1061 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 061 477 -en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 360 966-an pedig még csak az első adagot kapták meg. A harmadik, ismétlő oltást eddig 171-en kapták meg. Kedden 110 740 embert oltottak be.