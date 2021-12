Franciaország

Azt híresztelik Macron feleségéről, hogy férfiként született, majd később váltott nemet

Emmanuel Macron francia elnök feleségével kapcsolatos híresztelések terjednek a francia sajtóban - jelentette a Le Monde című francia napilap kedden. Brigitte Macron várhatóan pert indít az álhírek terjesztői ellen.



A Faits et Documents című szélsőjobboldali lap állítólagos "oknyomozó" összeállítása azt állítja, hogy a 68 éves Brigitte Macron Jean-Michel Trogneux néven férfiként született, majd később váltott nemet és nevet. A cikk nyomán az információ a közösségi médiában is terjedni kezdett.



A Libération című lap kiderítette, hogy az álhír mögött álnyomozás húzódik meg, amelyet a szélsőjobboldali és összeesküvéselmélet-hívő Natacha Rey újságíró köréhez tartozó egyik internetező készített, állítólag három éven keresztül, a Faits et Documents (Tények és Dokumentumok) megbízásából. De a hamis hír terjesztésében a legnagyobb szerepe annak a mintegy négyórás interjúnak volt, amely Natacha Reyjel készült, és december 10-én felkerült a YouTube fájlmegosztó portálra, mintegy 470 ezer fős nézettséget elérve, mielőtt törölték. A hamis hír közben napokon át a Twitter közösségi oldalon is az egyik legnépszerűbb téma volt, és számos sajtócikk foglalkozott vele.



A Le Monde című francia lap kedden aggodalmának adott hangot, hogy a francia választási kampány eldurvul és az amerikai elnökválasztási kampány hangneméhez válik hasonlatossá. A lap felidézte, hogy 2016-ban Hillary Clintont, a demokraták akkori elnökjelöltjét azzal vádolták meg, hogy köze volt egy washingtoni pizzériában működő pedofilhálózathoz, 2020-ban pedig Joe Bidenről a demokrata párti elnökjelöltről azt az álhírt terjesztették a médiában, hogy "nem megfelelően viselkedett" kiskorú lányokkal.



A Marianne című párizsi magazin meginterjúvolta a radikalizmussal, radikális közösségekkel foglalkozó Tristan Mendes France kommunikációs szakembert, a Sorbonne oktatóját, aki szintén a francia politika amerikanizálódásáról beszélt. Ő Barack Obama volt amerikai elnök feleségének példáját hozta fel: Michelle Obamáról ugyanis szintén olyan álhírek terjedtek, miszerint férfinak született volna.



A Le Figaro című lap úgy értesült, hogy a francia first lady per indítását tervezi rágalmazói ellen.