USA

Új texasi törvény: fegyveres civilek az Egyesült Államok déli határán

Egy új texasi törvény értelmében fegyveres civilek csoportjai segítenek a biztonsági erőknek az Egyesült Államok déli határán a határsértő illegális bevándorlók kézre kerítésében - ismertette hétfőn a The Western Journal című konzervatív hírportál.



Az új törvény lehetővé teszi, hogy fegyveres civilek feltartóztassák és átadják a hatóságoknak a migránsokat.



Kinney megye seriffje a hírportál szerint már hónapok óta együttműködik ilyen csoportokkal. "Az elképzelés az, hogy ha a migránsok tudják, hogy el fogják kapni őket, akkor majd máshová mennek" - hangoztatta Brad Coe, az amerikai határőrség volt munkatársa.



Mike Vickers, a Texasi Határőr Önkéntesek vezetője a New York Post című amerikai lapnak nyilatkozva felidézte, hogy texasi lakosok már 1823 óta részt vesznek a határvédelemben, vagyis amikor megalapították a Texas Ranger alakulatot, amelynek feladata volt megvédeni a texasi telepeseket és földjeiket. "Még most is a mexikói rosszfiúkkal van dolgunk" - mondta Vickers az ember- és kábítószercsempészekre utalva.



Ugyanakkor számos bírálatot váltott ki, hogy felfegyverzett magánszemélyek működnek együtt a helyi hatóságokkal a déli határon az illegális bevándorlás feltartóztatásában. Az Amerikai Polgári Jogi Unió (ACLU) például panaszt tett az ügyben az amerikai igazságügyi minisztériumnál. Az ACLU azt követeli, hogy a tárca indítson vizsgálatot Texas érintett állami ügynökségei és önkormányzatai ellen.



Mindazonáltal a demokrata párti Joe Biden elnököt komoly bírálatok érik a republikánusok részéről, akik azt állítják, hogy liberális bevándorlási politikájával az elnök migrációs válságot váltott ki, miközben a tiltott déli határátlépések száma történelmi csúcson áll.



Greg Abbott texasi kormányzó, aki republikánus politikus, egy októberi interjújában azzal vádolta Bident, hogy fittyet hány a határon kialakult problémákra és - mint fogalmazott - továbbra is a "nyitott határok" szerinte katasztrofális politikáját hirdeti.



Ted Cruz és John Cornyn texasi szenátorok Bidennek címzett levélben álltak ki a kormányzó helyzetértékelése mellett. A két republikánus párti politikus szerint az utóbbi nyolc hónapban több mint egymillió illegális bevándorló kelt át a határon az Egyesült Államokba, s számuk 2021 végéig kétmillió is lehet. Példaként hozták fel, hogy a texasi Del Rio határátkelőnél naponta több mint ezer migráns érkezett.



Az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynökségének (CBP) pénteki tájékoztatása szerint csak novemberben mintegy 174 ezer határsértő migránst tartóztattak fel a déli határon.