A járvány robbanásszerű erősödésével számolnak a német kormány szakértői

A járvány robbanásszerű erősödésével számolnak a német kormány szakértői

A koronavírus-világjárvány robbanásszerű németországi erősödéséhez vezet a kórokozó omikron nevű változata a német szövetségi kormány mellett működő szakértői tanácsadó testület szerint.



A december elején hivatalba lépett kormány által felállított testület az első, vasárnap este kiadott állásfoglalásában kiemelte: minden modell azt mutatja, hogy az emlékeztető oltások beadásának felgyorsítása önmagában nem elég a közelgő hullám feltartóztatásához, ezért korlátozni kell az emberek fertőzésveszéllyel járó egymás közti kapcsolatait, érintkezéseit.



Mindenekelőtt a nagyobb összejöveteleket szükséges elkerülni, és meg kell követelni az FFP2 minősítésű orvosi maszk viselését, különösen zárt térben. Ösztönözni kell továbbá a gyorstesztek használatát az ünnepi időszakban tartott összejöveteleken - áll a járványügyi szakértők ajánlásában.



Az omikron megjelenésével kialakult új helyzet miatt előrehozták, már kedden megtartják a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozását, amelyen az év végi ünnepi időszakban követendő védekezési stratégiáról egyeztetnek. Robert Habcek alkancellár hétfőn a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádióban elmondta, hogy nem állítják le az egész országot, de az éjszakai szórakozóhelyeket biztosan bezáratják, és várható az oltottakra is vonatkozó kapcsolatkorlátozás.



Hasonlóan fogalmazott Karl Lauterbach egészségügyi miniszter vasárnap az ARD országos köztelevízióban, hangsúlyozva, hogy karácsonyra nem vezetnek be olyan általános lezárást, mint Hollandiában.



Ugyanakkor biztos, hogy "lesz ötödik hullám" Németországban, mert "átléptük az omikronnal fertőzöttek kritikus számát" - mondta a miniszter.



A védekezés központi eleme továbbra is az emlékeztető oltások beadása, mert az biztosít erős védelmet az új variáns ellen. Főleg a fokozottan veszélyeztetettek beoltására kell törekedni. Ezenfelül tájékoztatni kell az embereket arról, hogy mi lehetséges az ünnepek alatt, és mi nem - mondta Lauterbach.



A lakosság tájékoztatását a kormány tanácsadói is fontosnak tartják. Ajánlásukban kiemelték, hogy az "omikron hullám" a majdnem két éve tartó világjárványban "kimerült lakosságra" zúdul, amelyben "hatalmas feszültségek" halmozódtak fel. Ezért "átfogó kommunikációs stratégia", az új helyzet és az abból eredő intézkedések "érthető magyarázata" is szükséges ahhoz, hogy az ország megbirkózzon a minden korábbinál nehezebb kihívással.

Ezzel a kihívással kapcsolatban a többi között kifejtették, hogy az omikronnal fertőzöttek száma 2-4 naponta megduplázódik, amelynek hatására szélsőségesen nagy "betegforgalom" várható a kórházakban. Az egészségügyi rendszer mellett azonban az ország teljes kritikus infrastruktúrája - a rendőrség, a tűzoltóság, a távközlés, a villamosenergia- és vízellátás, valamint a közlekedés és szállítás rendszere - veszélybe kerülhet, ezért az emlékeztető, vagy másként, frissítő oltásokra és a fertőzésveszéllyel járó kapcsolatok korlátozására építve le kell lassítani az új vírusvariáns terjedését.



A szövetségi kormány adatai szerint vasárnapig a német lakosság 70,3 százaléka - 58,4 millió ember - kapta meg a teljes oltást az új típusú koronavírus okozta betegség (Covid-19) ellen. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 31,5 százaléka - 26,2 millió ember - kapta meg.



Az oltatlanok 22,2 millióan vannak, a lakosság 26,7 százalékát teszik ki. Közülük azonban 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.