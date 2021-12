Brexit

Lemondott a brit Brexit-ügyi államtitkár

Azonnali hatállyal lemondott Lord David Frost, a brit kormány Brexit-ügyi államtitkára. Frost a brit kormány "általános irányvonalával", mindenekelőtt az omikron koronavírus-változat terjedésének megfékezésére érvénybe léptetett - a kormányzó Konzervatív Párton belül általánosságban is rendkívüli ellenállással fogadott - korlátozásokkal indokolta távozását.



Lord Frost lemondásának hírét először a Mail on Sunday című vasárnapi konzervatív brit tömeglap online kiadása közölte, kormányzati forrásokat idézve. Az újsághírben még az szerepelt, hogy az államtitkár már egy hete közölte Boris Johnson miniszterelnökkel távozási szándékát, de Johnsonnak sikerült rávennie Lord Frostot, hogy januárig maradjon posztján.



Frost azonban a sajtóértesülés megjelenése után, vasárnap hajnalban bejelentette, hogy azonnali hatállyal távozik a kormányból.



A lemondást bejelentő, Johnsonhoz intézett levélből kiderül, hogy Lord Frost - aki még az elmúlt héten is tárgyalt a Brexit-megállapodás hónapok óta éles viták kereszttüzében álló észak-írországi protokolljáról európai uniós partnereivel - valóban megállapodott nemrégiben a kormányfővel arról, hogy januárban távozik.



Frost azonban - alig burkolt bírálattal illetve a miniszterelnököt a megállapodás kiszivárogtatása miatt - szombati keltezésű levelében azt írta: csalódottan nyugtázta, hogy távozásának terve szombat este nyilvánosságra került, és ezért azonnali hatállyal lemond tisztségéről.



A levél szerint a Brexit - vagyis a brit EU-tagság megszűnésének folyamata - immár biztos révbe ért, és a kormány feladata most a Brexit nyújtotta lehetőségek kiaknázása.



Frost levele szerint azonban a volt államtitkár aggályosnak tartja a kormány "jelenlegi irányvonalát", különösen az omikron koronavírus-változat terjedésének megfékezésére nemrégiben érvénybe léptetett korlátozásokat ellenzi.



Frost azt írta: meg kell tanulni együtt élni a koronavírussal. Hozzátette: tudja, hogy Boris Johnson is "ösztönösen" ezen az állásponton van.



A volt Brexit-ügyi államtitkár levele szerint a kormányfő bátor döntést hozott júliusban, amikor jelentős ellenállást leküzdve újból megnyitotta az országot. "Sajnos ez a döntés nem bizonyult visszafordíthatatlannak" - áll Frost levelében.



A volt kabinettag ezzel arra utal, hogy Johnson a koronavírus-járvány miatt elrendelt korábbi korlátozások nyári feloldását annak idején visszafordíthatatlannak nevezte. A rendkívül gyorsan terjedő omikron vírusváltozat megfékezésére azonban a brit kormány a minap szigorításokat rendelt el, köztük azt, hogy az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre csak oltási igazolás vagy friss negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni.

Levelében Lord Frost azt írta: reméli, hogy a brit kormány "nem esik kísértésbe", és nem hoz olyan jellegű kényszerítő intézkedéseket, amilyeneket más országokban már bejelentettek.



Frost koránt sincs egyedül ezzel a véleményével a kormányzó Konzervatív Párton belül: a kormány a tory frakció hosszú ideje nem tapasztalt méretű lázadása közepette, ellenzéki szavazatokkal tudta csak jóváhagyatni e hét elején a londoni alsóházban az omikron koronavírus-változat terjedésének megfékezését célzó intézkedéseket.



A Downing Street által vasárnap hajnalban nyilvánosságra hozott válaszlevelében Boris Johnson nem tesz említést ezekről az intézkedésekről, ugyanakkor rendkívül elismerő hangon méltatja a volt államtitkár által a Brexit-tárgyalásokon végzett munkát, és mélységes sajnálkozásának ad kifejezést Frost lemondása miatt.



A kormányfő levele szerint Lord Frost fáradhatatlan kemény munkája, állhatatossága és képzelőereje nélkül lehetetlen lett volna elérni az Európai Unióval kötött, zéró vám- és kvótatartalmú kereskedelmi egyezményt, az első ilyen jellegű kereskedelmi megállapodást, amelyet külső kereskedelmi partnerrel kötöttek.