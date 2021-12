Koronavírus-járvány

Olaszországban is megkezdődött a gyermekek oltása

Az északi Lombardia tartományban jelentkezett oltásra eddig a legtöbb gyermek, miután csütörtökön megkezdődött az 5 és 11 év közötti korosztály oltása Olaszországban.



A legnagyobb, 10 millió lelket számláló tartományban, Lombardiában, már 70 ezer gyereket regisztráltak. Toszkánában 25 ezret, valamint ugyanennyit Lazio tartományban is.



Az 5 és 11 év közöttiek első oltási napján Milánóban ezer kisgyerek kapott oltást a vásártéren kialakított oltóponton.



A déli Bariban a város oltalmazója Szent Miklós, vagyis a Mikulás várta az oltásra jelentkező gyerekeket, miközben a Spallanzani római járványkórház oltóhelyére érkező gyermekeknek a rendőrök adtak játékot ajándékba.



Az egészségügyi tárca adatai szerint 3,5 millió gyerek jogosult az oltásra.



Franco Locatelli, a Közegészségügyi Intézet (ISS) vezetője úgy nyilatkozott, hogy a szülők legszebb karácsonyi ajándéka gyermekeiknek az oltás lehet.



Locatelli bejelentette, hogy újabb szigorítás bevezetését tervezik, miszerint bizonyos tömeges eseményeken az oltottak is csakis akkor vehetnének részt, ha negatív teszteredményt mutatnak fel.



A 12 év feletti olaszok több mint 85 százaléka vett fel két adag oltást, emlékeztető oltást pedig több mint 13 millióan kaptak már.



A többi európai országhoz képest Olaszországban a negyedik hullám még csak most ível felfelé: az utóbbi egy nap alatt több mint 26 ezer beteget azonosítottak a szerdai kevesebb mint 21 ezer után. Utoljára ilyen sok esetet március 12-én regisztráltak.