Koronavírus-járvány

Átalakítják az oltási kampányt Németországban az omikron miatt

Átalakítják az új típusú koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni oltási kampányt Németországban a kórokozó omikron nevű változatának felbukkanása miatt - jelentették be csütörtökön Berlinben.



Karl Lauterbach egészségügyi miniszter tájékoztatóján elmondta, hogy az első és a második adag oltások beadása mellett kiemelten foglalkoznak az emlékeztető oltásokkal.



A Covid-19-től védő emlékeztető oltás az omikron elleni védekezés "legfőbb eszköze", ezért minden lehetséges eszközzel felgyorsítják, "szélsőségesen erőltetett" menetté alakítják át az emlékeztető oltások beadását, hogy megállítsák a delta variáns miatt elindult negyedik hullámot, és megelőzzék az omikron szétterjedése miatt fenyegető újabb járványhullámot - fejtette ki.



Németországban halad a leggyorsabban az emlékeztető oltás beadása egész Európában, és ezt a tempót tartani kell, amelyhez több vakcina is szükséges - fejtette ki az ország legelismertebb közegészségügyi szakértői közé tartozó kutatóorvos, aki az egy hete kezdett miniszteri munkája előtt szabadidejében önkéntes oltóorvosként dolgozott.



"Sok oltóanyag kell, méghozzá gyorsan" - emelte ki a szociáldemokrata (SPD) politikus, ismertetve, hogy tárgyalásokat kezdtek a román, a bolgár, a portugál és a lengyel kormánnyal oltóanyag vásárlásáról, valamint az Európai Bizottsággal és a gyártókkal új megrendelésekről és szállítások átütemezéséről. A Modernával már meg is állapodtak abban, hogy a tervezettnél korábban szállítanak le 35 millió adagot, a BioNTech-kel pedig az Európai Bizottságon keresztül arról egyeztek meg, hogy a társaság legyárt egy korábban nem tervezett, 160 millió adagos tételt, amelynek a felét megvásárolja Németország.



Karl Lauterbach elmondta, hogy a beszerzésekre azért van szükség, mert a kormányváltás után készített "leltár" szerint 2022 első negyedévében 50 millió dózisra számíthat Németország, az omikron miatt újratervezett, erőltetett iramú kampányhoz viszont 70 millió adag, köztük 50 millió emlékeztető, frissítő adag szükséges az év első három hónapjában.



Az eredeti menetrend alapján március végére sem fejeződne be az emlékeztető oltások beadása. Ez túlságosan lassú ütem, mert az omikron "elképesztő sebességgel terjed", az Egyesült Királyságból származó adatok szerint az általa okozott fertőződések száma 2-3 naponta megduplázódik. Ezért a kampány súlypontját előre kell hozni, január első heteire minél nagyobb sebességre kell kapcsolni - fejtette ki a miniszter, kiemelve, hogy az emlékeztető - kétdózisú oltás esetén a harmadik adag - oltásra is szükség van az omikron semlegesítéséhez.



Lothar Wieler, a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője elmondta: eddig csupán néhány száz esetben azonosították az omikron variánst, de csak idő kérdése, hogy a deltát kiszorítva ez legyen a vírus uralkodó változata Németországban.

Karl Lauterbach hangsúlyozta, hogy az új irányvonal nem jelenti a minisztérium előző, kereszténydemokrata (CDU) vezetésének bírálatát. Éppen az előző kormánynak tulajdonítható, hogy sikerült felgyorsítani az oltási kampányt, és az emlékeztető oltások beadásában az első helyre kerülni az Európai Unióban - mondta az SPD-s politikus.



A szövetségi kormány adatai szerint a 356 napja elindított kampányban éppen szerdán sikerült új rekordot felállítani: 24 óra alatt 1,496 millió oltást adtak be az első, a második és az emlékeztető adagokat együttvéve.



Így már a német lakosság 73 százaléka - 60,7 millió ember - kapott legalább egy adag oltást. Teljes oltással 70 százalékuk - 58,2 millió ember - rendelkezik. Az emlékeztető oltást a lakosság 27 százaléka - 22,5 millió ember - kapta meg.



Az oltatlanok 22,5 millióan vannak, a lakosság 27 százalékát teszik ki. Azonban közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.