Koronavírus-járvány

A beoltott amerikaiak kétharmada támogatja az oltatlanok különadójának bevezetését

Egy felmérés szerint a koronavírus ellen beoltott amerikaiak 67 százaléka támogatja, hogy az oltatlanok "koronavírus-különadót" fizessenek az üzletek járványügyi biztonsági intézkedéseinek fedezésére, de a legtöbb cégtulajdonos és maguk az oltatlanok sem támogatják a különdíj bevezetését - írta a The Washington Times helyi idő szerint szerda este.



A jobboldali-konzervatív napilap online cikke szerint a Skynova online felmérésének projektvezetője, Joe Mercurio hangsúlyozta, hogy a felmérés szerint "konszenzus mutatkozik abban, hogy a beoltatlan embereknek koronavírus-megelőzési díjat kellene fizetniük, amikor belépnek egy üzletbe", hogy segítsenek fedezni a személyes védőfelszerelések és egyéb eszközök költségeit.



A felmérés szerint a karácsonyi szezon előtt nagy a kereslet a repülőjegyek, a mozijegyek és a vendéglátóipar egyéb szolgáltatásai iránt, és pontosan ezek azok a szolgáltatások, amelyekkel kapcsolatban az emberek úgy érzik, hogy az oltatlanoknak többet kellene érte fizetniük, vagy akár meg is tagadhatnák tőlük a szolgáltatások igénybevételét.



A Skynova kutatási adatai szerint a beoltottak 48 százaléka válaszolta azt, hogy az oltatlanoknak többet kellene fizetniük a repülőjegyekért, 44 százalékuk szerint a mozijegyekért is, 36 százalék szerint az éttermi étkezésekért, 33 százalék szerint a szállodai tartózkodásért, illetve 30-30 százalék szerint az egészségügyi ellátásért és a személyes üzleti vásárlásért.



Az online közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy míg a beoltott amerikaiak 54 százaléka hajlandó lenne koronavírus-illetéket fizetni a helyszínen az üzletek megelőzési tevékenységekért, addig az oltatlanok között ennek aránya mindössze 8 százalék.



Ugyanakkor a felmérés szerint a 67 százalékos általános támogatottsággal szemben a megkérdezett cégtulajdonosok közül is alig 12 százalék támogatta a koronavírus-különadó bevezetését. Az üzlethelyiséggel rendelkező cégtulajdonosoknak alig 13 százaléka válaszolta azt, hogy teljesen beoltott munkaerő-állománnyal rendelkezik.



Pártpolitikai eloszlás alapján a beoltott republikánus szavazók 31 százaléka, míg az oltással rendelkező demokrata párti szavazóknak csak 14 százaléka mondta azt, hogy "semmilyen" különadó bevezetését nem támogatja, és általában inkább a demokrata párti szavazók nyilatkoztak úgy, hogy az oltatlanok fizessenek többet az egyes szolgáltatásokért.



A Skynova október 8-11. között végzett felmérése 1075 fő megkérdezésével készült, akik között 471 céges munkatárs és 583 üzlettulajdonos volt.