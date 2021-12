Koronavírus-járvány

Romániában beazonosítható utazási előzmény nélküli páciensnél is kimutatták az omikron vírusvariánst

Szerdán három bukaresti nőnél mutatták ki a kórokozót, ezzel 11-re emelkedett a bizonyítottan omikronnal fertőzött páciensek száma Romániában. 2021.12.15 18:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában első ízben mutatták ki a koronavírus omikron variánsát szerdán olyan páciensnél, akinél nem lehetett beazonosítani a fertőzés külföldi eredetét, ugyanis sem ő, sem a vele közvetlen kapcsolatba került személyek nem jártak az utóbbi időben más országban.



A bukaresti egészségügyi minisztérium közleménye szerint szerdán három bukaresti nőnél mutatták ki a kórokozót, ezzel 11-re emelkedett a bizonyítottan omikronnal fertőzött páciensek száma Romániában. A három bukaresti nő egyike nemrég tért vissza Nagy-Britanniából, egy másik pedig közvetlen kapcsolatban áll egy Nagy-Britanniából érkezett személlyel. A 11. romániai fertőzött, egy 31 éves bukaresti nő esetében azonban a fertőzés külföldi eredetét már nem lehetett kimutatni, így a járványügyi szakemberek szerint beigazolódott, hogy az omikron változat már közösségi szinten terjed Romániában.



A kórokozót először december 4-én mutatták ki Romániában. Az első nyolc igazolt omikron-fertőzés annak a különgépnek az utasai (illetve az ő kontaktjaik) közül került ki, amellyel a bukaresti kormány november 30-án hozta vissza Johannesburgból a dél-afrikai térségben rekedt állampolgárait.



Az eddigi 11 igazoltan omikronnal fertőzött román állampolgár közül tíz be van oltva, egyikük sem betegedett meg súlyosan, többségük tünetmentes, és otthoni karanténban várja a fertőzési időszak leteltét.



Romániában többnyire csak az omikronnal fertőzöttekkel kapcsolatba került, vagy a kórházakban kezelt koronavírus-fertőzöttek esetében végzik el a vírusvariáns beazonosítására alkalmas, időigényes és költséges szekvenciális elemzést. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter már a dél-afrikai vírusvariáns romániai igazolása előtt úgy vélekedett, hogy az omikron valószínűleg már jelen van az országban és a járvány következő hullámában meghatározóvá válhat.



Románia egyébként továbbra is a járványgörbe negyedik hullámának leszálló ágában van, az országot még nem érte el a Közép- és Nyugat-Európában immár fertőzések tömegét produkáló ötödik hullám. Bár most már lassul az esetszámok csökkenése, az utolsó hét napban is 33 százalékkal kevesebb új fertőzést diagnosztizáltak, mint az azt megelőző héten.



A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában 829 új fertőzést azonosítottak: ez csaknem 25 százalékkal kevesebb az utóbbi két hét átlagánál. Az utolsó napon 71 koronavírusos fertőzött vesztette életét, ami 12 százalékkal marad el a kéthetes mozgóátlagtól.



A negyedik hullám október közepén regisztrált romániai tetőzéséhez viszonyítva a mostani átlagos esetszámok 13-szor, a haláleseteké és a kórházban ápoltaké pedig 5-ször kisebbek, az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma pedig alig harmadára (639-re) csökkent.