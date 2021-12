Románia

A családi pótlék és a nyugdíj emelésről döntött a román kormány

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével novemberben alakult nagykoalíció kormányprogramjában beígért szociális intézkedések jövő év január elsejétől lépnek hatályba.



Nicolae Ciuca (PNL) miniszterelnök a kormányülés elején bejelentette: január elsejétől a legkisebb szociális juttatás 800 lejről (60 ezer forint) 1000 lejre, az öregségi járandóság kiszámítására használt nyugdíjpont értéke pedig az eddigi 1442 lejről 1586 lejre nő.



A későbbi éves emelések szabályaként a szerdán elfogadott sürgősségi kormányrendelet leszögezi, hogy a nyugdíjak 2023-tól kezdődően legalább az éves infláció mértékével nőnek, amit a bruttó átlagbér reális növekedésének legfeljebb 50 százalékával egészítenek ki, az emelések pontos mértékét a társadalombiztosítási költségvetésben határozzák meg.



Egy másik sürgősségi kormányrendelet értelmében szintén jövő évtől kezdődően a - Romániában gyermekpénzként emlegetett - családi pótlék a 2 év alatti, illetve fogyatékkal élő gyerekek után havi 600 lejre, a 2 év feletti kiskorúak, illetve tanulmányiak befejezéséig a 18 év feletti fiatalok után is a jelenlegi 214 lejről 243 lejre emelkedik.



A sürgősségi kormányrendelet 2022 januárjára egyszeri - 60 és 350 lej közötti - támogatáskiegészítést irányoz elő a fogyatékossággal élők számára, a fogyatékossági besorolás függvényében.



Marius Budai (PSD) munkaügyi miniszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján azt ígérte: a kormány hamarosan sürgősségi rendeletbe foglalja a szociális csomag egy másik fontos intézkedését is: amelynek alapján januárban egyszeri rezsitámogatásként 2200 lejre egészítenek ki minden 1600 lejnél nem nagyobb nyugdíjat. Így az 1000 lejes minimálnyugdíjánál az egyszeri támogatás 1200 lej lesz, míg egy 1600 lejes nyugdíjat 600 lejjel (szintén 2200 lejre) egészítik ki.



Romániában novemberben 7,8 százalékos éves inflációról számolt be a statisztikai intézet.