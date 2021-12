Koronavírus-járvány

Ukrajnában újabb régiókban enyhítették a korlátozásokat

Ukrajnában a régiók többségét átsorolták a járványhelyzet szerinti jelenlegi legenyhébb, sárga kategóriába - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szerdán közzétett táblázatból.



Eszerint az ország 24 megyéjéből már 14, és a főváros, Kijev van a sárga besorolásban, nyolc régió, köztük Kijev megye viszont még a legsúlyosabb kockázatú vörös kategóriában maradt. Kárpátalja és a dél-ukrajnai Odessza megye pedig a kettő közötti narancs kategóriában van.



Marija Karcsevics egészségügyi miniszterhelyettes szerdai tájékoztatóján arról számolt be, hogy Ukrajna hamarosan csatlakozik a Covid-igazolások globális hálózatához, amelynek tagjai elismerik egymás digitális dokumentumait, így a határátlépéshez nincs szükség más Covid-tanúsítványra. Ez lehetővé teszi majd a beoltott ukránok számára, hogy több mint 80 országba utazhassanak - emelte ki. Az UNIAN hírügynökség hozzátette, hogy jelenleg a világ 52 országában ismerik el az ukrán Covid-igazolásokat.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál közben arról számolt be, hogy Kijevben újabb, hamis digitális Covid-igazolásokkal kereskedő hálózatot lepleztek le. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint a bűnszervezetben legalább tízen vettek részt, egészségügyi intézetek vezetői és házi orvosok. Az előzetes vizsgálat alapján havonta mintegy kétezer hamis igazolást állítottak ki, és több mint ötmillió hrivnya, azaz körülbelül 61 millió forint nyereségre tettek szert.



A kijevi városvezetés sajtóközleményében arról adott hírt, hogy eddig 5737 - tizenkét évesnél idősebb - kiskorú kapta meg a védőoltás mindkét dózisát a fővárosban, egy adagot pedig további 7887 gyermeknek adtak be. A 12-17 év közötti korosztályba tartozóknak kizárólag Pfizer/BioNTech-vakcinát adnak be.



Ukrajnában szerdára az eddig azonosított fertőzöttek száma 8109-cel 3 578 557-ra, az elhunytaké 356-tal 91 958-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint 18 500-zal 227 283-ra csökkent. Az elmúlt napon 2280 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 12 640 221-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 581 315-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Kedden 142 921 embert oltottak be.