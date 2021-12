Koronavírus-járvány

Olaszország kötelezővé tette a tesztelést az Európai Unió tagállamaiból belépők számára

Oltottságtól függetlenül, az összes EU-s tagállamból érkezőknek is kötelezővé válik a negatív teszteredmény felmutatása az Olaszországba történő belépéshez december 16-tól - rendelkezett kedden a római egészségügyi miniszter.



Roberto Speranza tárcavezető közlése szerint december 16-tól január 31-ig az Európai Unió országaiból érkezők kizárólag negatív tesztelési eredménnyel léphetnek be Olaszországba.



Azoknak, akik legalább egy adag oltással rendelkeznek, az érkezés előtti 48 órában készült PCR-tesztet, vagy a belépés előtti 24 órában végzett antigén gyorstesztet kell felmutatniuk, negatív eredménnyel.



Az oltás nélküliekre, a negatív teszteredményen túl, ötnapos karantén-kötelezettség is vonatkozik az Olaszországba történt belépést követően. Ezek az intézkedések eddig csak az Európai Unión kívülről érkezőkre voltak érvényesek.



A római kormány március 31-ig meghosszabbította az egészségügyi vészhelyzetet, amelyet először 2020. január végén vezettek be.



Szerdától kötelező az emlékeztető oltás felvétele az oktatásban, az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozók számára.



A kedd esti adatok szerint az utóbbi huszonnégy órában végzett több mint 776 ezer teszten több mint húszezer új beteget szűrtek ki. Egy nap alatt 120 beteg halt meg, ami a hétfői kétszerese, és a legmagasabb halálozási szám május 28. óta.



Az aktív betegek száma kedd estig megközelítette a 300 ezret, kórházban több mint hétezren vannak, intenzív osztályon 863 beteget kezelnek.



A járvány kezdete óta 5,2 millióan betegedtek meg Covid-19-ben, a halottak száma túllépte a 135 ezret.