Koronavírus-járvány

Szlovéniában is kimutatták az omikron változatot

Szlovéniában is megjelent a koronavírus új, először Afrika déli részén azonosított, omikron nevű változata - közölte Miroslav Petrovec, a szlovén Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet vezetője kedden.



A szakember kiemelte: a november 29-e és december 6-a között begyűjtött minták vizsgálata négy embernél mutatta ki az omikron Európában is elterjedt változatát. Mind a négyen a közép-szlovéniai régióból származnak, és egyelőre nincsenek arról információk, hogy jártak-e külföldön - tette hozzá. Úgy vélte: az új variáns valószínűleg elterjedtebb az országban, mint amire most fény derült.



Janez Poklukar egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: az omikron megjelenése egy új, ötödik hullámot is elindíthat. Rámutatott: nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a fertőzöttek számának csökkenése az elmúlt napokban veszített lendületéből. "A járványintézkedések szigorú betartása kulcsfontosságú, a legjobb intézkedés pedig az azonnali védőoltás" - fogalmazott a miniszter.



Szlovéniában keddre 1712 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 14 beteg halt meg. Kórházban 817 beteget ápolnak, közülük 235-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 238 752-ten kaptak védőoltást, közülük 1 171 537-en már a második adagot is beadatták maguknak.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 3071 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 56-an haltak meg. Kórházban 2253 beteget ápolnak, közülük 315-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 229 626-an kaptak védőoltást, közülük 2 046 615-en már a második adagot is felvették.



Eközben kedden Horvátországban és Szlovéniában is megkezdődött az 5 és 11 év közötti gyerekek oltása a vírus ellen. Horvátországba hétfőn érkezett 48 ezer adagnyi vakcina az 5-11 éves korosztálynak kifejlesztett Pfizer-védőoltásból, Szlovéniában felnőtteknek szánt Pfizer-vakcinával oltanak, csak az adagok kisebbek és kevésbé koncentráltak.



A szakértők mindkét országban elsősorban a krónikus betegséggel küzdő és az immungyenge gyermekek oltását javasolják.