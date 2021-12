Döbbenetes

Több mint 200 kilométerre repített egy családi fotót a tornádó az Egyesült Államokban

Az Indiana állambeli New Albanyban élő Katie Posten szombat reggel egy kis fekete-fehér fotót talált autója szélvédőjén. A képen egy csíkos ruhás nő tart a kezében egy gyermeket. A kép hátoldalán olvasható volt a felirat: Gertie Swatzell and JD Swatzell, 1942.



Posten lefotózta a képet és feltöltötte Twitter- és Facebook-oldalára abban a reményben, hogy megtalálja a felvétel tulajdonosát. Posztját rengetegen megosztották, így sikerült kapcsolatba lépnie egy Dawson Springsben élő családdal. A Kentucky álamban lévő város nagy részében tornádók pusztítottak az elmúlt napokban.



A Swatzel-család egyik tagja felismerte a fotót és azonosította a rajta szereplő személyeket. "Nahát. Nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire repült. Ezek az apám nagyszülei" - írta a Facebookon Cole Swatzell.



Dawson Springs és New Albany légvonalban 210 kilométerre fekszenek egymástól.