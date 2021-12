Forgószél

Ennyien biztosan meghaltak a hétvégi tornádók miatt az USA-ban

Legalább 64 ember halálát erősítették meg Kentuckyban, miután a hétvégén pusztító tornádócsoport söpört végig az államon - jelentette be Andy Beshear kormányzó. Legalább 105 Kentucky-i lakost továbbra is keresnek.



Beshear hétfőn sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hatóságok 64 halálesetet erősítettek meg, megjegyezve, hogy az elhunytak életkora öt hónaptól 85 éves korig terjed. A kormányzó azt sugallta, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet, tekintettel a még mindig eltűntek számára.



Hangsúlyozta azt is, hogy a számok "változékonyak és változni fognak". Néha, hála Istennek, csökkentek, máskor pedig emelkedtek".



"Hetekbe telhet, mire mind a halálos áldozatokról, mind a pusztítás mértékéről lesz számadatunk" - jegyezte meg Beshear.



Beshear azt is megjegyezte, hogy az állam azon dolgozik, hogy megerősítse a mayfieldi gyertyagyár főnökének megjegyzéseit, amelyek szerint 110 munkás tartózkodott a létesítményben péntek este, amikor a tornádó lecsapott.



A Mayfield Consumer Products vasárnap közölte, hogy 94 gyertyagyári munkás él és számon tartják őket, de nyolcan meghaltak, további nyolcan pedig még mindig eltűntek. "Azon dolgozunk, hogy ezt megerősítsük" - mondta Beshear hétfőn újságíróknak. "Sokkal, de sokkal rosszabbtól tartottunk, és még egyszer mondom, imádkozom, hogy ez pontos legyen".



Beshear a hétvégi heves viharokat a "nemzetközösségünk történetének legsúlyosabb tornádóeseményének" nevezte.



A kormányzó szerint nyolc megyében vesztették életüket, míg legalább 18 megyében keletkeztek károk a délkeleti államon végigsöprő viharok és tornádók miatt.