Maszk nélkül táncolt az elnök napokkal a pozitív Covid-tesztje előtt - videó

Dél-Afrika elnökét, Cyril Ramaphosát egy ghánai útja során maszk nélkül táncoló videón kapták lencsevégre, mindössze néhány nappal azelőtt, hogy pozitív lett volna a Covid-19 tesztje, mivel országa az Omicron variáns által kiváltott megbetegedési hullámmal küzd.



A Twitteren terjedő felvételen a 69 éves Ramaphosa látható, amint a múlt heti külföldi útja során maszk nélkül, zenére táncol egy partnerével, annak ellenére, hogy hazájában már terjed a vírus.

pic.twitter.com/QQleRILOZl — K U L A N I (@kulanicool) December 9, 2021

Ramaphosa hivatala vasárnap jelentette be, hogy pozitív lett a Covid-19 tesztje, és hogy átmenetileg átruházza feladatait az elnökhelyettesre. A dél-afrikai elnököt, aki teljes mértékben be van oltva, azután tesztelték, hogy a hétvégén egy állami megemlékezést követően megbetegedett.



Ramaphosa felépülése alatt Fokvárosban tartózkodik karanténban. Nemrég tért vissza több afrikai országot érintő útjáról, a delegáció néhány tagja pozitív tesztet produkált Nigériában tett látogatása során.



Vasárnap Dél-Afrika naponta több mint 18 ezer új fertőzésről számolt be, amelyek 70 százalékát a vírus Omicron-törzséből származónak becsülik az ország fertőző betegségekkel foglalkozó nemzeti intézetének szakemberei. A világjárvány kezdete óta az országban több mint 90 ezer halálesetet regisztráltak a Covid-19 miatt.