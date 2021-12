Koronavírus-járvány

Már az ötödik járványhullámra készülnek Izraelben

2021.12.13

Izraelben az omikron vírusváltozat terjedése és az R fertőzési együttható fokozatos emelkedése miatt már a koronavírus-járvány ötödik hullámának kitörését próbálják megfékezni - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja a ynet vasárnap.



Naftali Bennett miniszterelnök az izraeli kormány vasárnapi ülésén óva intett a koronavírus-járvány újabb hullámától.



"Ha nem teszünk azonnali lépéseket, akkor a zárlathoz fogunk eljutni" - mondta, és oltakozásra biztatta a megfelelő oltottsággal nem rendelkezőket.



Bennett a "zöld címke" nevű korlátozás bevezetését javasolta a bevásárlóközpontokban, e szerint csakis helyi védettségi igazolványokkal vagy friss, negatív koronavírus tesztekkel lehetne látogatni a plázákat. Ez szerinte egyszersmind több izraelit késztetne az oltások felvételére.



A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint jelenleg Izraelben 55 esetben azonosították az omikron vírusváltozatot, s közülük harminchatan Angliából, Franciaországból, az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Dél-Afrikából, Fehéroroszországból, Magyarországról, Olaszországból és Namíbiából érkeztek az országba.



Az omikronnal kapcsolatos aggodalmak okán a kormány úgy döntött, hogy újabb tíz nappal meghosszabbítja a külföldről hazatérőkre vonatkozó különleges korlátozásokat, s szigorítja a "zöld osztály" címen korábban bevezetett iskolai könnyítéseket.



Ezentúl akkor lehet teszteléssel elejét venni az osztálytársak házi karanténba küldésének, ha csak egy gyermek betegedett meg és ha nála nem az omikron vírusváltozatot mutatták ki. Ha nem érvényes a "zöld osztály" kedvezmény, akkor minden oltatlan tanulót azonnal karanténba és távoktatásba küldenek, csak a beoltott gyerekek járhatnak iskolába.



A járvány megjelenése óta a 9,4 millió lakosú országban 1 349 818 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Jelenleg Izraelben 5778 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, és 145-en vannak közülük kórházban.



Szombaton a szokásosnál kevesebb, közel negyvenezer teszttel 223 új vírushordozót azonosítottak. A pozitív esetek aránya a tesztelésnél 0,63 százalékos volt. Száz súlyos beteget ápoltak az izraeli kórházakban, s közülük 54-en szorultak lélegeztetőgép segítségére. A súlyos állapotban lévők mintegy 80 százaléka teljes mértékben oltatlan a koronavírus ellen.



A járvány terjedését jelző R fertőzési együttható jelenleg 1,09, s ez azt jelenti, hogy száz fertőzött 109 embernek adja tovább a vírust. Ez a szám november 21. óta ismét 1, illetve annál kissé magasabb, de előtte, szeptember eleje óta folyamatosan 1 alatt volt.



Izraelben tavaly december vége óta 6 400 940, öt évesnél idősebb személyt - az ország lakosságának 68,83 százalékát - oltották már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával.



A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 8210-en, az utóbbi 7 napban ketten haltak meg Izraelben.