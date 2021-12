Koronavírus-járvány

Horvát kormányfő: az emberek a védőoltással szembeni irracionális félelem miatt halnak meg

Bár csökken, még mindig magas a napi új fertőződések száma, ami további óvatosságra és a járványügyi intézkedések betartására int. 2021.12.11 10:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus új, omikron változatának megjelenésére figyelmeztetett, és ismételten az oltás felvételére szólított fel Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet pénteki ülésén, megállapítva, hogy a védőoltással szembeni irracionális félelem miatt halnak meg emberek - közölte a horvát közszolgálati televízió (HRT).



Plenkovic kiemelte: bár csökken, még mindig magas a napi új fertőződések száma, ami további óvatosságra és a járványügyi intézkedések betartására int.



Arra kért mindenkit, aki már felvette mindkét oltást, hogy még a második oltás utáni hat hónapon belül vegye fel a harmadik, emlékeztető oltást is.



Ez különösen fontos a mostani körülmények között, a karácsony előtti időszakban, amikor az emberek többet barátkoznak, és gyakrabban vannak együtt - mondta a miniszterelnök.



Emlékeztetett arra is, hogy Horvátországban a járvány kezdete óta több mint 11 ezren haltak meg koronavírus-fertőzés szövődményeiben, és többségük nem volt beoltva.



"Túl sok emberéletet veszítettünk" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez megelőzhető lett volna, ha az emberek a védelmet nyújtó oltás mellett döntenek.



"Nincs észszerű magyarázata annak, hogy valaki nem oltatja be magát, bíznunk kell a tudományban és a szakmában" - fogalmazott.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 3797 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 71-en haltak meg. Kórházban 2329 beteget ápolnak, közülük 326-an vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 221 412-en kaptak védőoltást, közülük 2 019 336-an már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában hétfőre 1323 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 19 beteg halt meg. Kórházban 914 beteget ápolnak, közülük 244-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 237 522-en kaptak védőoltást, közülük 1 166 877-en már a második adagot is beadatták.



Horvátországhoz hasonlóan Szlovéniában is második hete csökken a fertőzöttek száma, de a szakemberek szerint még nem stabilizálódott a járványhelyzet.