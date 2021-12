Bűnügy

Nemzetközi kábítószerkereskedő-hálózatot kapcsoltak le Bosznia-Hercegovinában

Szervezett bűnözés és nemzetközi kábítószer-kereskedelem miatt kezdeményezett eljárást tizenöt ember ellen a bosznia-hercegovinai ügyészség pénteken - közölte a vádhatóság.



A tizenöt férfit december 8-án fogták el több boszniai városban végrehajtott razzia során. A gyanú szerint a boszniai állampolgárok Albánián és Montenegrón keresztül nagyobb mennyiségű kábítószert csempésztek Bosznia-Hercegovinába, ahol értékesítették, illetve továbbszállították Horvátország, Szlovénia és az Európai Unió nyugati országai felé.



Emellett nagyobb mennyiségű fegyver és lőszer beszerzésével és Hollandiába, valamint Németországba csempészetével is gyanúsítják őket. A fegyvereket feltehetőleg a nyugat-európai piacon akarták értékesíteni.



A gyanúsítottak egy része mindezek mellett feltehetőleg illegális droglabort működtetett, drága járműveket lopott, valamint migránsok csempészésében is részt vett.



A nemzetközi hálózat felszámolásában a boszniai ügyészség a horvát, a szlovén, a szlovák, a német, a holland hatóságokkal működött együtt - olvasható a közleményben, amely arra is kitért, hogy a további nyomozás során a francia és az amerikai hatóságokkal is felveszi a kapcsolatot a boszniai szerv.