Tragédia a Niagaránál: egy autót találtak a vízben, a sofőr már nem élt - videó

Autó esett a Niagara folyóba az egyik vízesés közelében szerdán, a veszélyes mentőakcióval már csak a sofőr holttestét emelhették ki.



Az autót elragadták a folyó áramlatai, a parton állók fotói és videói szerint szinte teljesen elmerült, csak a teteje látszott ki a vízből.



Eleinte nem tudták, ült-e az autóban valaki, és azt sem, hogy került a folyóba. Járókelők egy gyalogos hídnál vették észre, ahogy a vízben lebeg. A havas időjárás miatt a környék útjai nagyon csúszósak.



Az amerikai partiőrség helikopterről eresztette le a mentést végző munkatársat, aki kezében fejszével készült az akcióra a szitáló hóesésben, szélben és felcsapó vízben. Rövid forgás után Derrian Duryea megragadta az utasoldali ajtót és mivel nem volt bezárva, sikerült kinyitnia.



Két percet töltött az autóban, majd jelzett a gép irányítójának, hogy emelje fel a mozdulatlan sofőrrel együtt. A mentést végzők elmondták, hogy soha nem végeztek akciót ennyire közel a vízeséshez.



A hatvanas éveiben járó nő nem élte túl a balesetet. Egyelőre nem tudni, hogyan került az autó a Niagara folyóba. A hatóságok szerint a nő a környéken élt.



Nyomozás indult, hogy megállapítsák, az autó baleset következtében, vagy szándékosan került-e a vízbe.

NIAGARA FALLS ACTION: the Coast Guard have lowered an officer into the car to determine if there any any occupants. It has been speculated that two people were in the vehicle.



