Koronavírus-járvány

A Pfizer oltóanyagadatainak nyilvánosságra hozatala 2096-ig is eltarthat

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal együttműködik a Pfizer Covid-19 vakcinájával kapcsolatos klinikai adatokra vonatkozó információszabadságról szóló törvény iránti kérelemmel, de ehhez 75 évre lehet szükség - ami még a korábbi becsléseknél is hosszabb idő.



Az FDA ragaszkodott ahhoz, hogy nem tud kötelezettséget vállalni a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina jóváhagyásával kapcsolatos orvosi adatok gyorsabb kiadására - derül ki a FOIA-kérelemre válaszul kedden benyújtott jogi beadványból. Az ügynökség megismételte, hogy miután körülbelül két hónap alatt 12 000 oldalt dolgozott fel, a továbbiakban csak havi 500 oldalt lesz képes feldolgozni. Mivel több tízezer további aktát kell átnézni, a felperesek attól tartanak, hogy a folyamat két évtizeddel tovább húzódhat, mint a korábbi 55 éves becslés.



Aaron Siri ügyvéd perelte be az FDA-t a magukat Public Health and Medical Professionals for Transparency (Közegészségügyi és orvosi szakemberek az átláthatóságért) nevű orvoscsoport nevében, akik korábban arra panaszkodtak, hogy az FDA nem szolgáltatta időben az általuk kért adatokat. Miután a múlt hónapban rámutatott, hogy az FDA mindössze 108 nap alatt nézte át a Pfizer dokumentumait a vakcina engedélyezéséhez, Siri megkérdőjelezte, hogy az ügynökségnek most miért kellett 20 000 napot várnia arra, hogy ugyanezeket a dokumentumokat nyilvánosságra hozza.



Siri figyelmeztetett, hogy az amerikaiak millióinak ajánlott vakcina klinikai vizsgálataira vonatkozó mintegy 451 000 oldal akár 75 évig is jogi bizonytalanságban fog lebegni, ha az ügynökségnek igaza lesz. Siri "disztópikusnak" nevezte, hogy a kormány dollármilliárdokat fizet a Pfizer-nek, megvédi a perektől, és megköveteli, hogy a polgároknak beadják a termékét, csak azért, hogy megtagadja a hozzáférést azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek alapján az engedélyt egyáltalán megadták.



Az FDA azzal indokolta a szokatlan menetrendet, hogy rámutatott, hogy a Biológiai Termékek Értékelési és Kutatási Központja - a nyilvántartások felülvizsgálatával megbízott szerv - mindössze 10 munkatárssal rendelkezik, akik közül kettő "új". Az FDA arra is panaszkodott, hogy az ütem felgyorsítása "jelentős erőforrásokat vonna el más, szintén peres ügyekben folyamatban lévő FOIA-kérelmek feldolgozásától".