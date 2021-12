Koronavírus-járvány

A brit kormány kéri, hogy aki teheti, otthonról dolgozzon

A brit kormány azt kéri, hogy aki megteheti, a jövő héttől inkább otthonról dolgozzon - közölte szerdán Boris Johnson miniszterelnök.



Johnson a Downing Streeten tartott szerda esti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az iránymutatást a koronavírus nemrégiben azonosított omikron változatának felbukkanása indokolja.



A kormány célja az, hogy a variáns vizsgálatának ideje alatt is lassítsa az omikron terjedését, és időt nyerjen ahhoz is, hogy minél többen megkaphassák a koronavírus elleni oltás emlékeztető és hatáserősítő harmadik dózisát.



Boris Johnson bejelentette azt is, hogy péntektől kötelezővé válik a maszkok viselése a legtöbb zárt közösségi intézményben, köztük a színházakban és a mozikban.



Mindemellett oltási igazolást kell majd felmutatni az éjszakai szórakozóhelyeken és a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken.