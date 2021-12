Koronavírus-járvány

Már 57 országban van jelen az omikron vírusmutáns

Óvatosan kell kezelni azokat az előzetes értesüléseket, amelyek arra utalnak, hogy az omikron variáns enyhébb tüneteket okoz Dél-Afrikában. 2021.12.08 20:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már ötvenhét országban mutatták ki a koronavírus legújabb, omikron nevű változatát - közölte szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója genfi sajtótájékoztatóján.



Mint mondta, gyorsan növekszik az omikronnal fertőzöttek száma Dél-Afrikában, ahol ezt a változatot első alkalommal kimutatták. Ugyanakkor hozzátette, hogy korai lenne még megmondani, hogy a koronavírus B.1.1.529 jelű variánsa a világ más térségeiben is hasonlóan fog-e terjedni. "Dél-Afrikában gyorsan gyarapodnak az omikronos esetek, de a mutánst akkor fedezték fel, amikor a delta variáns terjedése éppen alacsony volt, így nem volt vetélytársa" - mondta Tedrosz a koronavírus világszerte legelterjedtebb változatára, a deltára utalva.



Hangsúlyozta, hogy óvatosan kell kezelni azokat az előzetes értesüléseket, amelyek arra utalnak, hogy az omikron variáns enyhébb tüneteket okoz Dél-Afrikában. Ez esetben is kiemelte, hogy korai még egyértelmű megállapításokat tenni. Egyben felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vegye komolyan a koronavírus terjedésének megfékezését szolgáló intézkedéseket, és mindenhol gyorsítsák fel az oltási kampányokat.



"Már túl késő lesz, ha az államok megvárják, míg megtelnek a kórházak" - figyelmeztetett.



Az omikron globális elterjedése Tedrosz szerint azt jelzi, hogy jelentős hatással lehet a járvány menetére, így "most kell cselekedni".



A dél-afrikai egészségügyi hatóságok csaknem húszezer új fertőzöttet jelentettek szerdán az utóbbi 24 órából, ami az új vírusvariáns megjelenése óta feljegyzett legmagasabb érték. Mivel azonban a mintáknak csak a töredékét vetették alá génszekvencia-vizsgálatoknak, az omikron vírusváltozat pontos arányát nem tudni.



A csaknem 60 millió lakosú országban a járvány kitörése óta 3,071 millió fertőzöttet azonosítottak, akik közül több mint 90 ezren hunytak el a kórban.