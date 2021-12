Koronavírus-járvány

Bocsánatot kért a finn kormányfő a járványszabály megsértéséért

Szerdán bocsánatot kért Sanna Marin finn miniszterelnök, mert a szombat estéjét egy helsinki bárban töltötte, annak ellenére, hogy előzőleg kapcsolatba került Pekka Haavisto külügyminiszterrel, akinek pozitív lett a koronavírus-tesztje - jelentette az Euractiv, az uniós ügyekkel foglalkozó hírportál.



Miután találkozott a külügyminiszterrel, Marin még aznap két értesítést is kapott a magántelefonjára, hogy Haavisto vírustesztje pozitív lett, ezért neki is kerülnie kell a társaságot. Mivel ezt a készüléket nem vitte magával a bárba, egyik államtitkára hívta fel, hogy közölje vele a rendelkezéseket. Ennek ellenére a miniszterelnök továbbra is a bárban maradt.



A finn ellenzék felelőtlenséggel vádolta meg Marint, aki azóta elismerte, hogy bár megkapta mindkét oltást, lehetett volna óvatosabb. A 36 éves miniszterelnököt szombat eset óta kétszer is tesztelték, az eredmény mindkét esetben negatív volt.



Finnországban a beoltott lakosok pozitív teszt esetén sem kötelesek karanténba vonulni, de teszteltetniük kell magukat és kerülniük kell a társadalmi érintkezést.



Az észak-európai országban az elmúlt héten napi átlagban 1750 embert regisztráltak koronavírus-fertőzéssel és 11 ember hunyt el a járvány következtében. A mintegy 5, 5 milliós lélekszámú országban 77,9 százalékos az átoltottsági arány.