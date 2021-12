Terrorizmus

Életfogytiglanra ítélték egy terroristaszervezet pokolgépkészítőjét Indonéziában

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a bíróság Indonéziában az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal kapcsolatban álló Dzsema Iszlamíja (Jemaah Islamiah) terrorszervezet hírhedt pokolgépkészítőjét.



Az ítélet kihirdetésekor a bíró hangsúlyozta, hogy Taufik Bulaga, ismertebb nevén Upik Lawanga több, halálos áldozatokkal járó terrortámadáshoz készített pokolgépet, így 2004-ben egy hat emberéletet követelő - minibusz elleni - merénylethez, 2005-ben Sulawesi szigetén a 22 halottal járó merénylethez, valamint ő készítette azt a villanóbombát, amely egy keresztény nőt ölt meg szintén Sulawesin.



Bulaga bejelentette, hogy megfellebbezi az ítéletet, a tárgyaláson pedig azzal védekezett, hogy bár ő készítette a pokolgépeket, nem tudta, miképpen használják fel őket.



Sulawesin a keresztény és muszlim lakosok között dúló konfliktusnak 1998 és 2002 között legalább 1000 halálos áldozata volt, s maga Bulaga is azzal érvelt, hogy az összecsapásokban több rokona meghalt, ezért csatlakozott a terrorszervezethez.



A "professzor" néven is ismert Bulaga 16 éven át sikerrel kerülte el a letartóztatást, a hatóságok végül tavaly novemberben fogták el.



A Dzsema Iszlamíja követte el a délkelet-ázsiai ország történetének legvéresebb terrortámadását 2002-ben Balin, ahol a merénylők egy turistaparadicsomban több mint 200, többségében külföldről érkezett vendéget mészároltak le. A szervezet több merényletet hajtott végre a Fülöp-szigeteken is.



A Densus 88 nevű indonéziai terrorelhárító osztag több mint 500, a szervezettel vélhetően kapcsolatban álló embert tartóztatott le az elmúlt két évben, köztük az ország legfelsőbb iszlám tanácsának egyik tagját, akit azzal gyanúsítanak, hogy alapítványán keresztül segítette a terroristákat.



A hatóságok becslései szerint a szervezetnek több mint 6000 tagja van.



A világ legnagyobb lélekszámú iszlám országának számító Indonéziában az utóbbi években - feltételezhetően a Szíriából és Irakból hazatérő dzsihadisták miatt - megszaporodtak az iszlamista merényletek.