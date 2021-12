Konfliktus

Elkerülhetetlen a polgárháború az USA-ban

"Veszélyesen nagy a kockázata" annak, hogy az Egyesült Államok a következő 10 évben polgárháborúba csúszik az országban jelenleg tapasztalható "rendkívüli mértékű polarizáció" miatt - véli Ray Dalio milliárdos.



A világ legnagyobb hedge fund cégének alapítója november 30-án megjelent új könyvében azt írja, hogy 30 százalék az esélye egy ilyen kimenetelnek, mert jelenleg egyszerűen figyelmen kívül hagyják a kormányzás szabályait.



A belső rend/rendetlenség ciklus hat szakaszára utalva, amely polgárháborúban végződik, Dalio azt állítja, hogy az USA jelenleg az ötödik szakaszban van: rossz pénzügyi feltételek és intenzív konfliktus.



"Amikor például a szoros választásokat elbírálják, és a vesztesek tiszteletben tartják a döntéseket, egyértelmű, hogy a rendet tiszteletben tartják. Azonban, amikor a döntés ellenére a hatalomért harcolnak és nem engedik el, az egyértelműen a forradalmi változás jelentős kockázatát jelzi, a vele járó rendbontással együtt" - írta Dalio.



Megjegyezte, hogy az emberek, köztük magas rangú tisztviselők is, nyíltan kételkedtek a közelmúltbeli választások érvényességében, és kifejezték, hogy hajlandóak harcolni a meggyőződésükért.



Dalio több tanulmányt is idézett, amelyek a két politikai párt közötti növekvő érzelmi töltésű szakadékot mutatják. Így szerinte egy nemrégiben készült felmérés azt mutatta, a republikánusok 15 százaléka, a demokraták 20 százaléka szerint az országnak jobb lenne, ha az ellenzéki politikai párt többsége "egyszerűen meghalna".



Azt is mondta, hogy az Alkotmány a "leghosszabb ideje fennálló és a legjobban csodált belső rend", ami "kevésbé valószínűvé teszi, hogy elhagyják, de ha mégis, az nagyon nagy traumával jár majd".