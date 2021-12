Koronavírus-járvány

Egy orosz perli a WHO-t az Omicron használata miatt a Covid variáns esetében

Egy szibériai vállalkozó pert indított az Egészségügyi Világszervezet orosz kirendeltsége ellen, mert attól tart, hogy a nemrég felfedezett Covid-törzs - Omicron névre keresztelt - besorolása tönkreteszi vállalkozása imázsát.



Az Omicron szemészeti klinikák hálózatának vezérigazgatója, Alexander Padar november 30-án nyújtotta be a keresetet a moszkvai választottbírósághoz, de a helyi média pénteken már beszámolt az üzletember panaszairól.



A kisvállalkozó ragaszkodik ahhoz, hogy az "omikron" szó használata az új Covid-19 törzsre, valamint bármely más fertőzésre való utalásként feketelistára kerüljön.



"A nevünk bejegyzett védjegy, elsősorban az orvostudomány és az egészségügy területén, mivel ez az alapszolgáltatásunk" - magyarázta Padar, megjegyezve, hogy "a koronavírus valamely törzsével való társítás árt a hírnevünknek".



"Gondoljon bele, ha valaki 'Omicron'-ban hal meg - az ön rokona vagy barátja -, akkor nem valószínű, hogy az ugyanilyen nevű klinikára megy" - mondta.



Padar elmondta, hogy nagy összegeket fektetett klinikái reklámozásába. Most, a variáns kitörése miatt az Omicron variánsra vonatkozó keresési találatok a lista legvégére lökték rendelőit, és azt mondja, hatalmas anyagi veszteségek elkerülhetetlenek számára.



A Covid-19 variánsokat eddig a görög ábécé betűiről nevezték el a földrajzi és politikai semlegesség érdekében.



A tudósok világszerte pánikot keltettek az Omicron törzs miatt, amely 32 tüskefehérje-mutációt tartalmaz. Dr. Tom Peacock, a londoni Imperial College virológusa szerint "ez valóban aggodalomra adhat okot".



Anatolij Altshtein, az orosz Szputnyik V vakcinát kifejlesztő Gamaleya Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet orosz virológusa a hét elején kétségbe vonta az új variáns súlyosságát. Szerinte a tüskés mutációk nagy száma azt jelenti, hogy a vírus genomja instabil, így "kevésbé lesz veszélyes... a mutációk túl nagy száma a vírus betegséget okozó képességének gyengüléséhez vezet".



Volt is erre már példa: