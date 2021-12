Alec Baldwin azt mondja, nem érzi magát felelősnek a lövöldözésért

Alec Baldwin hollywoodi színész tagadta, hogy "bűntudatot" érezne Halyna Hutchins operatőr forgatáson történt halálos lövöldözése miatt, és azt mondta, hogy bár az eset hatással lehet a karrierjére, nem tartja magát felelősnek.



Az ABC televízióban, George Stephanopoulosnak adott, csütörtök este teljes terjedelmében sugárzott interjújában a Rozsda sztárja azt mondta, "mindent megtenne azért, hogy visszacsinálja, ami október végén történt" a forgatáson, bár tagadta, hogy ő lenne a hibás.

.@GStephanopoulos: "Do you feel guilt?"



Alec Baldwin: "No. Someone is responsible for what happened and I can't say who that is, but I know it's not me."



