Róma utcáin ismét kötelező a maszk használata

A kötelező maszkviselés mindenekelőtt a római belvárosra vonatkozik, ahol a vásárlóutcák és a turisztikai látványosságok zöme található. 2021.12.02 19:03 MTI

Az olasz fővárosban újból kötelező az orrot és szájat elfedő maszk használata szombattól egészen újévig - jelentette be az intézkedést Roberto Gualtieri római főpolgármester csütörtökön.



A főpolgármester közlése szerint a kötelező maszkviselés mindenekelőtt a római belvárosra vonatkozik, ahol a vásárlóutcák és a turisztikai látványosságok zöme található.



A szigorítás a városközpont mellett több peremkerületre is érvényes. Mivel azonban nehéz követni, melyik kerületben vagy utcán kötelező a maszk, a rómaiak között az az általános vélemény uralkodik, hogy jobb mindenhol viselni.



A maszkviselési kötelezettség szombattól egyelőre december 31-ig érvényes, de Roberto Gualtieri megemlítette, hogy ez a szigor akár tovább is tarthat, a maszkviselési kötelezettség hosszabbítható. A szabályok betartását a hatóságok ellenőrzik, a rendelkezést megszegőket 400-tól 1000 euróig terjedő bírsággal büntetik.



A maszk használata kötelező az összes piacon, szabadtéri rendezvényen és minden más tömegeseményen.



A szabadtéri maszkhasználatot júniusban törölték el Rómában. Belső téren 2020 februárja óta kötelező a maszk viselése, ezt azóta soha nem függesztették fel.



Lazio tartomány - amelynek Róma a székhelye - több városában, köztük a repülőteréről ismert Fiumicinóban, vagy Albanóban és Frascatiban szintén ismét kötelező a szabadtéri maszkviselés.



Ugyanezt a korlátozást vezették be jó néhány olasz nagyvárosban, így például Torinóban, Milánóban, vagy Nápolyban, és csütörtöktől Szicília egész területén, valamint Friuli-Venezia Giulia tartományban. Az északolasz Trentino-Alto Adigéban hétfőtől lesznek kötelezőek ugyanezek a korlátozások.



A polgármesterek azt szorgalmazzák, hogy a római kormány december 6-tól országosan rendelje el a kötelező maszkviseletet az akkor életbe lépő - és az oltás nélkülieket korlátozó - szigorításokkal egy időben.