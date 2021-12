Koronavírus-járvány

Romániában 'nagy valószínűséggel' az omikron variánssal fertőződött meg két Dél-Afrikából hazatért utas

"Nagy valószínűséggel" az omikron variánssal fertőződött meg két, Dél-Afrikából érkezett román állampolgár, azok közül, akiknek pozitív lett a bukaresti katonai repülőtéren kedden elvégzett koronavírus-tesztje - közölte csütörtökön Alexandru Rafila egészségügyi miniszter.



A román kormány vasárnap döntött arról, hogy különjáratot indít Johannesburgba, amely visszahozza azokat a román állampolgárokat, akik a dél-afrikai térségben rekedtek, miután a legtöbb európai ország felfüggesztette a térségből érkező járatokat a koronavírus ragályosabbnak tartott, omikronnak nevezett változatának megjelenése miatt.



A bukaresti katonai repülőtérre kedden megérkezett gép hetven - azonnal letesztelt és karanténba küldött - utasa közül három koronavírus-tesztje lett pozitív: ezeket a vírusvariáns beazonosítására alkalmas szekvenciális elemzésnek vetették alá a bukaresti Cantacuzino Immunológiai és Közegészségügyi Kutatóintézetben, de ennek eredményére általában több napot kell várni.



Az egészségügyi miniszter csütörtökön újságírók érdeklődésére válaszolva vélekedett úgy, hogy az omikron variánsról lehet szó két Dél-Afrikából hazatért utas esetében, ugyanis az ő mintájukon már a szekvenciális eljárás elején több mutációt fedeztek fel. Rafila hozzátette: egy Vaslui, illetve egy Brassó megyei utasról van szó, mindketten tünetmentesek és be vannak oltva, akiket otthoni karanténban tartanak orvosi megfigyelés alatt. A harmadik pozitív tesztet a nagybányai rögbicsapat egyik tagjánál mutatták ki.



A tárcavezetőt a zöld igazolvány munkahelyi bevezetésének a román parlamentben elakadt törvénytervezetéről is kérdezték. Rafila kifejtette: olyan politikai megállapodást javasol a koalíció erről tartandó jövő heti egyeztetésén, amely a mérhető fertőzési mutatók alakulása függvényében, átlátható módon vezeti be, illetve függeszti fel az igazolvány használatát. Rafila azt kérte, hogy a "zöld igazolvány" kifejezést hagyják meg az Európai Unió által utazási célokra bevezetett iratnak, a belföldi használatú, védettségi tanúsítványt pedig nevezzék "Covid", vagy "Stop-Covid" igazolványnak.



A román kormány csütörtökön Marokkóba is különjáratot indított, hogy hazahozza azt a 127 román állampolgárt, akik ott kérte konzuli segítséget. A román külügyminisztérium közleménye szerint a csütörtök este Bukarestbe visszatérő különjáraton 15 lengyel, 13 horvát, tíz magyar, négy bolgár, három német, három görög, két szlovén, két litván és egy osztrák állampolgárnak is helyet biztosítottak.