Koronavírus-járvány

Pfizer-vezér: valószínűleg évente kell majd ismétlő oltásokat beadatni

A Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat vezérigazgatója szerint a belátható jövőben valószínűleg évente szükség lesz a koronavírus elleni oltások ismétlő dózisainak beadatására, mert várhatóan így lehet majd nagyon magas szintű immunvédelmet fenntartani.



Albert Bourla a BBC brit közszolgálati televíziónak adott, csütörtökön műsorra tűzött interjúban érzelmektől fűtött hangon beszélt arról is, hogy az oltásokat övező ál- és rémhírek terjesztői őt és családját sem kímélik. Elmondta: az egyik elterjedt, sokak által ma is tényként kezelt rémhír szerint az ő felesége belehalt a koronavírus elleni oltásba, és őt emiatt - illetve egy másik rémhírváltozat szerint csalás gyanújával - őrizetbe vette az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI).



Mindebből természetesen egy szó sem igaz, "feleségem nagyszerűen érzi magát" - tette hozzá.



Elmondta: azon, hogy őt az FBI őrizetbe vette volna, még csak nevetett, de a felesége haláláról terjesztett rémhíren - amelyhez felesége fotóját is mellékelték a rémhír terjesztői - már nagyon felbosszantotta magát, és aggódni kezdett családja biztonsága miatt is.



A Pfizer vezérigazgatója kijelentette ugyanakkor: amit ő és családja e rémhírek miatt átél, semmiség azokhoz az emberéletekhez képet, amelyek a rémhíreket kitaláló emberek által terjesztett ostobaságok miatt vesznek oda. "Azok ugyanis, akik tényleg elhiszik, hogy feleségem belehalt az oltásba, azt mondják, hogy én ebből nem kérek" - fogalmazott Albert Bourla.



Arra a kérdésre, hogy milyen érvvel szállna szembe az oltásellenesek által terjesztett sztorikkal, Bourla kijelentette: sokan egyszerűen csak félnek az oltástól, és nekik üzeni, hogy a szeretet az egyetlen olyan emberi érzelem, amely erősebb a félelemnél. Az oltás beadatásáról vagy elutasításáról hozott döntésükkel az emberek nemcsak a saját egészségüket befolyásolják, hanem másokét is, mindenekelőtt azokét, akiket a legjobban szeretnek - mondta a Pfizer vezetője a csütörtöki BBC-interjúban. "Vegyék a bátorságot saját félelmeik leküzdésére" - tette hozzá.



Arra a felvetésre, hogy a Pfizer az idén várhatóan 35 milliárd dollár forgalmat ér el, és többen úgy vélekednek, hogy a cég morálisan megkérdőjelezhető módon hasznot húz a világjárványból, Bourla kijelentette: az oltások milliók életét mentették meg és több ezermilliárd dollár veszteségtől kímélték meg a világgazdaságot.



Arra a kérdésre, hogy szükség lehet-e a harmadik oltási dózisok után negyedik, esetleg ötödik vakcinaadag beadatására is, Bourla azt mondta: az eddigi tapasztalatok alapján arra tippel, hogy évente lesz szükség a koronavírus elleni emlékeztető oltásra, annak érdekében, hogy "nagyon robusztus, nagyon-nagyon magas szintű védelmet" lehessen fenntartani.

A brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) ugyancsak csütörtökön bejelentette, hogy engedélyezte a Xevudy (sotrovimab) nevű vírusellenes gyógyszer nagy-britanniai alkalmazását. A tájékoztatás szerint a GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszergyár által kifejlesztett szer a klinikai próbák eredményei alapján 79 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedést, illetve a Covid-19 betegség okozta halálozást a magas kockázati kategóriába tartozó koronavírus-fertőzött felnőttek körében.



Albert Bourla a csütörtöki BBC-interjúban elmondta: a Pfizer már kidolgozott frissített vakcinákat az omikronhoz hasonlóan szintén Dél-Afrikában feltűnt béta, valamint az először Indiában azonosított, mára világszerte dominánssá vált delta variáns ellen, de ezekre nem volt szükség, mert e változatok ellen az eredeti vakcinák is hatékonyak.



A Pfizer mindazonáltal már dolgozik az omikron variánshoz igazított vakcinán is, amely száz napon belül elkészülhet.



Abert Bourla elmondta: a Pfizer az idén hárommilliárd, jövőre négymilliárd adag vakcinát gyárt. Hozzátette: jövőre már minden ország annyi oltási adaghoz juthat hozzá, amennyire szüksége lesz.