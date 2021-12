Koronavírus-járvány

Az izraeli orvos Londonban kapta el az Omicron mutánst egy orvosi konferencián

Egy orvos, aki a világon az elsők között fertőződött meg az Omicron-változattal, azt állítja, hogy szerinte akkor kapta el a vírust, amikor Londonban járt egy nagyszabású orvosi konferencián, amelyen több mint 1200 egészségügyi szakember vett részt.



Elad Maor nyilvánosságra hozatala felkelti a félelmet, hogy a vírusváltozat sokkal korábban is jelen lehetett az Egyesült Királyságban, mint azt korábban gondolták - és hogy más orvosok is megfertőződhettek vele.



Maor, a Tel Aviv melletti Sheba Medical Centre kardiológusa a Guardiannek adott exkluzív interjújában elmondta, hogyan tért vissza Izraelbe november 23-án a háromnapos találkozó után, amely a kelet-londoni Newhamben, az ExCeL Londonban, egy nagy kongresszusi központban zajlott. Napokon belül tüneteket kezdett tapasztalni, és november 27-én pozitív lett a tesztje.



Az expozíciótól a tünetek megjelenéséig eltelt idő (az úgynevezett lappangási időszak) 14 napot is igénybe vehet, bár a tünetek általában a fertőzést követő öt napon belül jelentkeznek.



A 45 éves, háromgyermekes családapa és a Tel Aviv-i Egyetem kardiológus docense november 19-én érkezett Londonba, és négy éjszakát töltött az észak-londoni Islington egyik szállodájában. Maor eddig enyhe Covid-19 tüneteket mutatott, többek között lázat, izomfájdalmat és torokfájást.



A Guardiannek izraeli otthonából beszélve, ahol önkéntes karanténban él, Maor azt is elmondta, hogy valószínűleg egy 69 éves kollégáját fertőzte meg a vírussal, miután hazarepült Londonból. A kolléga tesztje azóta pozitív lett az Omicron változatra.



Bár nem tudja biztosan, hogyan és mikor fertőződött meg, Maor, aki három adag Pfizer/BioNTech vakcinát kapott, meg van győződve arról, hogy ez az Egyesült Királyságban történt. "Londonban kaptam meg az Omicront, az biztos" - mondta. "Ez azért érdekes, mert Londonban volt - nagyon, nagyon korán".



A leleplezés újabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy milyen korán lehetett jelen az új variáns az Egyesült Királyságban és Európában. A kormányok világszerte sürgősen átfésülik az adatbázisokat a Covid-fertőzések közelmúltbeli esetei után, átvizsgálják az utazókat és dekódolják az új variáns vírusgenomját, miközben megpróbálják felmérni, hogy meddig terjedt és honnan származik.



Az adatok azt mutatják, hogy a vírus már azelőtt is keringett, hogy a múlt héten hivatalosan azonosították volna Dél-Afrikában, és azóta több mint egy tucat országban észlelték. Hetekig tart majd annak megállapítása, hogy fertőzőbb-e, halálosabb-e, vagy képes-e kijátszani a vakcinákat.

Maor elmondta, hogy csak dicséretet tud mondani a PCR London Valves 2021 konferencia szervezőinek, akik az ExCeL Londonba való belépés engedélyezése előtt a védőoltás igazolását kérték. A Maor által a találkozóról készített és a Guardian által áttekintett képek azonban azt mutatják, hogy nem mindenki viselt maszkot. A konferencián személyesen 1250 ember vett részt, és további 2400-an online nézték.



Az orvos, aki minden nap a metróval és a Docklands Light Railwayvel utazott a kelet-londoni konferenciára, hasonló viselkedést észlelt a tömegközlekedési eszközökön is. "A metrón sokan nem viseltek maszkot" - mondta. "Igazából ez meglepett."



November 20-án - az Egyesült Királyságban töltött második napján - és november 21-én - az orvosi konferencia első napján - is elvégezte a PCR-tesztet, az Egyesült Királyság és Izrael utazási szabályainak megfelelően. Miután részt vett a november 23-i utolsó napon, este 9 órakor elrepült Londonból a Heathrow repülőtéren keresztül. November 24-én a kora reggeli órákban Tel-Avivba érkezve elvégezték rajta a harmadik PCR-tesztet, amely szintén negatív lett.



"Az egyetlen ésszerű magyarázat az, hogy a találkozó utolsó napján fertőződtem meg - talán a repülőtéren, talán a találkozón" - mondta. "Ezért a [harmadik] PCR túl korai volt ahhoz, hogy kimutatható legyen a fertőzés. Tehát vagy a találkozó második napján, vagy a találkozó utolsó napján, mert a fertőzés időpontja és a PCR pozitívvá válása között van egy kis időeltolódás"."



Miután Izraelbe visszatérve először negatív volt a Covid-19 tesztje, visszatért dolgozni a Sheba Medical Centre-be, mielőtt a tünetek jelentkeztek volna, és a negyedik PCR-teszt pozitívnak mutatta. Maornak azóta közölték, hogy ő a harmadik megerősített Omicron eset Izraelben, és az első az országban, akinek nincs utazási kapcsolata Dél-Afrikával.



Maor azt mondta, "furcsa érzés", hogy ő az egyik első ember a világon, aki megfertőződött az Omicron variánssal. "Orvosként nem szoktam hozzá, hogy reflektorfénybe kerüljek".



Bár a felesége elkísérte Londonba, sem ő, sem a gyermekei nem tapasztaltak tüneteket, és a Covid-19 tesztje sem volt pozitív. "Ez szerintem megnyugtató" - mondta. "Úgy gondolom, hogy ennek [a variánsnak] az átvihetősége nem teljesen más vagy rendkívül más, mint amit a Deltáról tudok".

Maor sürgette az embereket, hogy oltassák be magukat, és ha jogosultak rá, vegyék fel az emlékeztető oltást. "Nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek fontosságát" - mondta. "A dolgok sokkal rosszabbul is végződhettek volna a családom és a barátaim számára - biztos vagyok benne, hogy a betegségem rosszabbul is végződhetett volna, ha nincs a védőoltás".



A toulouse-i székhelyű Europa Group, amely az ExCeL Londonban rendezte meg a PCR London Valves 2021 konferenciát, a konferencia hivatalos weboldalán közzétett egy üzenetet, amelyben megerősítette, hogy november 30-án értesült arról, hogy az egyik küldött hazatérése után pozitív lett a Covid tesztje.



Franciaországból az Europa Group szóvivője így nyilatkozott: "Ahogy azt önök is elképzelhetik, a PCR London Valves látogatóinak egészsége, biztonsága és jóléte volt az első számú prioritásunk. Az Egyesült Királyság kormánya által előírt összes protokollt bevezettük. A kongresszusi központba belépőknek érvényes egészségügyi igazolványt kellett felmutatniuk, és maszkot kellett viselniük. Hidroalkoholos gélt és maszkot minden résztvevő számára könnyen hozzáférhetővé tettünk, és a használt védőfelszerelések számára hulladékgyűjtőket biztosítottunk."



Izrael szombaton 14 napra lezárta határait minden országból érkező külföldi előtt, hogy megpróbálja megfékezni az Omicron terjedését, és újra bevezette a terrorizmus elleni telefonos nyomkövető technológiát, hogy felkutassa néhány olyan ember kapcsolatát, akik valószínűleg megfertőződtek. Az Egyesült Királyság 10 országot vett fel a "vörös listára".