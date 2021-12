Koronavírus-járvány

Kanada is szigorít az omikron variáns miatt

Kanadában hamarosan minden légi úton érkezőnek kötelezően koronavírustesztet kell készíttetnie a repülőtéren az omikron vírusvariáns elleni fellépés jegyében, ez alól csak az Egyesült Államokból érkezők képeznek kivételt - jelentette be Jean-Yves Duclos egészségügyi miniszter kedden.



A tárca ottawai közleménye szerint ez az intézkedés napokon belül életbe lép.



Duclos hozzátette, hogy a központi vezetés egyeztetéseket folytat a kanadai tartományok vezetésével arról, hogy szükség esetén kiterjeszthető-e a tesztelési kötelezettség az országba az amerikai határon át közúton érkezőkre is.



Omar Alghabra közlekedési miniszter kedden azt jelentette be, hogy hárommal kibővítették azon afrikai országok listáját, amelyekből az omikron változat ottani terjedése miatt megtiltották a beutazást Kanadába. Ezentúl azok a külföldiek sem léphetnek az ország területére, akik a beutazás előtti két hétben Nigériában, Malawiban vagy Egyiptomban jártak. A listán egy korábbi döntés alapján már szerepelt a Dél-afrikai Köztársaság, Namíbia, Lesotho, Botswana, Eswatini, Zimbabwe és Mozambik.



A térségből érkező kanadai állampolgárok beléphetnek hazájukba, de kötelezően tesztet kell készíttetniük akkor is, ha megkapták már a koronavírus elleni oltásokat.



Kanadában már felbukkant az omikron vírusváltozat, amelyet először Dél-Afrikában azonosítottak.