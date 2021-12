Koronavírus-járvány

Johnson: január végéig minden jogosult britnek felajánlják a harmadik oltási adagot

Január végéig minden jogosult brit felnőttnek felajánlják a koronavírus elleni oltás emlékeztető, hatáserősítő harmadik adagjának beadását - jelentette be kedden Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a brit kormány számára oltásügyi ajánlásokat kidolgozó független tanácsadó bizottság (JCVI) legújabb indítványa szerint a nagy-britanniai lakosság 18 éven felüli korosztályában mindenkinek fel kell ajánlani a harmadik oltási dózist.



A JCVI a koronavírus új, a korábbi változatokhoz képest jelentős mutációkat tartalmazó omikron variánsának felbukkanása miatt kezdeményezte azt is, hogy a második és a harmadik oltási dózis közötti időszakot a kormány az eddig előírt hat hónapról rövidítse három hónapra.



Ez azt jelenti, hogy csak Angliában 14 millió felnőtt vált jogosulttá a harmadik oltási dózis beadatására - hangsúlyozta a brit kormányfő.



Johnson bejelentette: a brit kormány mindezek alapján azt a célt tűzte ki, hogy január végéig minden jogosultnak felajánlják a harmadik oltási dózis beadatásának lehetőségét.



A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a sorrendet a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) határozza meg, vagyis egyelőre nem kell jelentkezniük a harmadik adagért azoknak sem, akik már három hónappal ezelőtt megkapták a koronavírus elleni oltás második dózisát, mindenkit az NHS értesít arról, hogy mikor jelentkezhet a harmadik vakcinaadag beadására.



Johnson elmondta: az NHS egyenként öt évet átfogó korcsoportokra osztja majd a lakosságot, és a legidősebb korosztályoktól lefelé haladva hívja be a harmadik oltásra a jogosultakat.



A kormány a kampányt fel akarja gyorsítani az Egyesült Királyság többi országában, Skóciában, Walesben és Észak-Írországban is.



Johnson a kedd esti sajtótájékoztatón elmondta: a cél elérése érdekében Angliában 1500 új közösségi oltóközpontot hoznak létre, többnyire gyógyszertárakban, és mindenkit a lakóhelyéhez legközelebbi oltópontra hívnak be.



A brit miniszterelnök a közeledő karácsonyi ünnepekre utalva kiemelte, hogy az eddigi oltási kampánynak köszönhetően az ország most összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt.



Tavaly karácsonykor a nagy-britanniai oltási kampány még csak kezdeti szakaszában járt és szigorú korlátozások voltak érvényben országszerte.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb, kedd este ismertetett adatai szerint a koronavírus elleni oltás harmadik dózisát a felnőtt lakosság 31,7 százalékának - több mint 18,2 millió embernek - már beadták.



Az első dózist 88,6 százalék, a másodikat 80,6 százalék kapta meg.



Ez azt jelenti, hogy az első, a második és a harmadik oltási adagokból eddig több mint 115,5 millió dózist adtak be országszerte.

Az Egyesült Királyságban kedd estig 22 páciens koronavírus-szűrési leletében azonosították az omikron vírusvariánst.



Az omikron variáns részletesebb vizsgálatának idejére szóló elővigyázatossági szabályozás alapján keddtől kötelező a maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, a vendéglátóhelyeken azonban nem.



Ugyancsak keddtől az eddigi gyorsteszt helyett a külföldről Angliába utazóknak érkezésük után PCR-szűrést kell elvégeztetniük, és a negatív eredmény megérkezéséig tartózkodási helyükön elkülönítésben kell maradniuk.



Az új szabályokat a brit kormány három hét múlva felülvizsgálja.