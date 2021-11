Koronavírus-járvány

Már Ausztriában is jelen van az omikron variáns

Megerősítették, hogy jelen van Ausztriában a koronavírus omikron variánsa, Dorothee von Laer virológus elmondása szerint még harminc gyanús esetet vizsgálnak.



A kanadai Ontario tartomány egészségügyi szervei vasárnap ismertették, hogy a koronavírus omikron mutációját eddig két olyan fertőzött szervezetében mutatták ki, aki nemrég jár Nigériában.



A két érintett személy Ottawában él, őket elkülönítették és jelenleg a hatóságok azt próbálják megállapítani, hogy kikkel érintkezhettek az utóbbi időben.



Az SDA svájci hírügynökség szintén vasárnap este számolt be a szövetségi egészségügyi hatóságokra hivatkozva arról, hogy egy személy, aki egy hete tért vissza Dél-Afrikából szintén az omikron variánssal fertőződhetett meg. A végleges teszteredményt a napokban várják a génszekvencia-vizsgálat lezárultával.



Számos - elsősorban európai - ország függesztette fel a dél-afrikai országokból érkező légi járatokat. Pénteken az Egyesült Államok, Kanada, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek lezárták a határaikat az Afrikának ezen térségéből érkezők előtt.



A Dél-afrikai Köztársaság által először november 24-én jelentett, omikron nevet kapott új SARS-CoV-2-variánst a WHO aggasztónak ítélte, mondván gyorsabb mértékben terjedhet más változatokhoz képest és az újrafertőződés fokozott kockázata is fenn áll az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest.