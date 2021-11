Koronavírus-járvány

Románia csak európaiakat enged be a dél-afrikai térségből, őket pedig karanténba küldi

Románia a dél-afrikai térségből érkezők közül kizárólag az Európai Unió, az Európai Gazdasági Közösség és Svájc állampolgárait engedi be területére, számukra pedig tesztelési és 14 napos karantén-kötelezettséget írt elő, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva a koronavírus ellen.



Erről szombaton döntött a járványügyi operatív törzs (CNSU) a koronavírus új, az eddigieknél fertőzőképesebb, omikronnak nevezett dél-afrikai változatának megjelenése miatt.



A korlátozást az EU ajánlásaira és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetéseire hivatkozva vezették be hét országra: Botswanára, Szváziföldre, Lesothóra, Mozambikra, Namíbiára, a Dél-Afrikai Köztársaságra és Zimbabwéra. Az intézkedés vasárnaptól hatályos.



A térségből érkező európai utasoknak érkezéskor és a nyolcadik napon PCR-tesztet kell végezniük: amennyiben mindkettő negatív, a tizedik napon elhagyhatják a karantént.



Az intézkedést bejelentő Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint nem lehet kizárni, hogy az új vírusvariáns Romániában is megjelenik. Egyelőre nem sokat tudnak róla, csak azt, hogy az eddigieknél ragályosabb. A román miniszter szerint három hét elteltével várhatóak az első tanulmányok arról, hogy hatásosak-e a most használatos vakcinák az omikron ellen.



Románia egyébként a járvány - delta vírusvariánsa által okozott - negyedik hullámának leszálló ágán van, amely több mint húszezer áldozatot követelt. A szombati összegzés szerint az utóbbi 24 órában 1727 új fertőzést diagnosztizáltak és 161 koronavírusos beteg vesztette életét.



Az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy legkésőbb januárban Romániát is eléri a járvány - Nyugat- és Közép-Európában már rengeteg fertőzést produkáló - ötödik hulláma és az ország csak úgy korlátozhatja a halálozások és súlyos megbetegedések számát, ha növelni tudják az átoltottságot.



A 19,3 milliós országban eddig 7 millió 716 ezer ember, a beoltható - 12 év feletti - lakosság alig 45,5 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást.