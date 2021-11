Illegális bevándorlás

Zavargás történt egy lengyel befogadóközpontban

Zavargás támadt a nyugat-lengyelországi Wedrzyn településen működő őrzött befogadóközpontban - közölte csütörtökön a wpolityce.pl lengyel hírportál.



Az értesülést később Joanna Konieczniak, a helyi határőrség szóvivője is megerősítette a PAP hírügynökségnek. Migránsok egy csoportja jelszavakat skandált, "szabadon engedésüket" követelték, és a központot körülvevő kerítést rángatták - mondta el a szóvivő.



A központban feszült a helyzet, de a határőrség a rendőrség támogatásával ellenőrzés alatt tartja azt, nem került sor összetűzésre, senki sem szökött ki a migránsok közül - számolt be Konieczniak.



Anna Michalska, a határőrség országos szóvivője elmondta: a wedrzyni központban jelenleg mintegy 600-an tartózkodnak, közülük 358-an iraki állampolgárok, valamennyien férfiak.



Wedrzyn azon lengyelországi befogadóközpontok egyike, amelyeket a Fehéroroszország irányából augusztus óta erősödő migrációs nyomás miatt létesítettek. A múlt hét elején közölt adatok szerint ezekben összesen 1828 személyt helyeztek el, legtöbben közülük irakiak.



Hétfői adatok szerint az illegális határátlépés miatt őrizetbe vett 1240 iraki közül 716-an kértek Lengyelországban nemzetközi védelmet. Azok esetében, akik nem nyújtottak be ilyen kérvényt, illetve nem kapták meg a menekültstátuszt, a lengyel hatóságok megkezdték a visszatoloncolási eljárásokat.