Koronavírus-járvány

Brutális szigorítás jön: két hétre bezár Szlovákia

A szomszédban jelenleg minden harmadik PCR-teszt pozitív eredményt hoz, a kórházban ápoltaknak pedig több mint a 80%-a egyáltalán nincs beoltva. 2021.11.24 19:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új járványellenes intézkedéseket vezetnek be Szlovákiában: két hétig bezárnak minden éttermet és nem létszükségletű boltot - számolt be az Új Szó.



Az iskolákat egyelőre nem zárják be. A munkahelyekre év végéig csak teljesen beoltott személyek, negatív teszttel rendelkezők vagy olyanok mehetnek be, akik 180 napnál korábban estek át a víruson.



Akik nem oltatják be magukat, vagy akik 180 napnál régebben estek át a koronavíruson, azoknak hétnaponta negatív koronavírusteszt-eredményt kell felmutatniuk.



Zuzana Čaputová, szlovák államfő már napokkal korábban elismerte, hogy óriási a baj. "Jelenleg mi vagyunk a legrosszabb helyzetben lévő ország a világon, ami az új fertőzöttek lakosságarányos számát illeti. A kórházak teljesítőképességük határán állnak, és kénytelenek az ellátást korlátozni, a kimerült egészségügyi személyzet segítséget kér" - fogalmazott, majd hozzátette: "ideje végre hallgatni a szakértőkre".



