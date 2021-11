Koronavírus-járvány

Franciaországban kötelezővé teszik a harmadik oltást a védettségi igazoláshoz

A francia kormány felgyorsítja és kiszélesíti a koronavírus elleni vakcina harmadik oltásának kampányát, a harmadik oltás igazolása a közeljövőben kötelező lesz a védettségi igazolás érvényességéhez - jelentette be a szerdai kormányülést követően Gabriel Attal kormányszóvivő.



Az intézkedés részleteit csütörtökön ismerteti Olivier Véran egészségügyi miniszter.



A kormányülésen, és azt megelőzően az egészségügyi védelmi tanács ülésén, három intézkedésről született döntés a járvány ötödik hullámának megfékezésére: a harmadik oltást a Pfizer/BioNTech vakcinájából a közeljövőben minden 18 éven felüli igényelheti (jelenleg csak a 65 éven felüliek, a veszélyeztettek és az egészségügyi dolgozók jogosultak rá), a védettségi igazolás érvényességét fokozatosan a harmadik oltáshoz kötik mindenki számára, és a maszkviselés szabályai szigorodnak: ezentúl nemcsak a zárt terekben, hanem kültéri rendezvényeken is viselni kell majd.



Az egészségügyi miniszter már korábban jelezte, hogy decembertől az 50 és 64 év közöttiek is kérhetik az emlékeztető oltást, és sajtóértesülések szerint feltehetően csütörtökön bejelenti, hogy fokozatosan minden 18 éven felüli jelentkezhet az emlékeztető oltásra.



A BFM hírtelevízió úgy értesült, hogy a kormány újranyitja a nagy oltóközpontokat, s a harmadik oltást a második után legalább öt hónappal lehet majd kérni. Az emlékeztető oltást mindenki a Pfizer/BioNTech vakcinájából kapja.



A koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentum érvényességét december 15-től a 65 éven felüliek számára már három védőoltáshoz kötik, és ezt a szigorítást várhatóan fokozatosan a többi korosztályra is kiterjesztik.



A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 72 óránál nem régebbi negatív tesztet) a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. A maszkviselés zárt helyeken több mint egy éve érvényben van.



A BFM úgy tudja, hogy az igazolás érvényességéhez az oltatlanoknak ezentúl 24 óránál nem régebbi tesztet kell majd bemutatni.



Franciaországban a koronavírusos fertőzések napi esetszámának átlaga egy hét alatt majdnem megduplázódott: míg a múlt hét végén 9 ezer volt a napi átlag, addig ezen a héten 17 ezer, kedden pedig meghaladta a 30 ezret a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma. A 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek országos átlaga 190 fő, míg egy héttel ezelőtt még csak 100 volt, vasárnap pedig 164 fő. A franciaországi intenzív ágyaknak ugyanakkor csak mintegy negyedén ápolnak koronavírusos betegeket, számuk 1455, az október eleji ezerhez képest.

Az oltásra jogosultak 90 százaléka felvette a koronavírus elleni oltás legalább első adagját, ami a teljes lakosság 77 százalékának felel meg, s mindkét adagot megkapta a teljes lakosság 75 százaléka.