Koronavírus-járvány

Putyin felajánlotta magát oltóanyag-kísérlethez

Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap megkapta a Szputnyik Light oltását. Ezután felajánlotta az oltás kifejlesztőjének, hogy jelentkezik az Oroszországban tesztelés alatt álló újfajta vakcina kísérleteire.



Putyin, akit tavasszal teljes körűen beoltottak, vasárnap elárulta, hogy az egyadagos Szputnyik Light oltással oltották be újra. Az elnök hozzátette, hogy órákkal az oltás beadása után nem érzett semmilyen mellékhatást.



A nyilvánosság előtt tett kijelentés akkor történt, amikor Putyin találkozott a Szputnyik kifejlesztőjének, a Gamaleya Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóközpontnak az igazgatóhelyettesével, Denis Logunovval. Putyin, már korábban is dicsérte a világ első regisztrált vakcináját, a kétkomponensű Szputnyik V-öt, az orosz gyártmányú koronavírus elleni oltást "olyan megbízhatónak nevezte, mint az AK-47-es", és azt mondta, hogy követi az egészségügyi hatóságok ajánlásait az emlékeztető oltás beadásában.



Ezután elmondta Logunovnak, hogy kész segíteni az orosz Covid-19 egy másik, még nem engedélyezett formájának - a jelenleg önkénteseken klinikai vizsgálat alatt álló intranazális vakcinának - a tesztelésében.



Arra a kérdésre, hogy készen áll-e aláírni a kísérletekben való részvételhez szükséges papírokat, Putyin azt mondta, hogy ezt "biztosan" meg tudja tenni, akár még vasárnap.



A Covid-19 orrspray vagy cseppek formájában beadható, orrba juttatható vakcina a világjárvány elleni globális küzdelemben kifejlesztett gyógyszerek élvonalába tartozik. Az oltásnak ez a formája állítólag több előnnyel is jár a klasszikus oltással szemben: nemcsak az injekciótól kíméljük meg magunkat, hanem a tüdő, a koronavírus által legsúlyosabban érintett szerv extra védelmét is megkapjuk. Ráadásul az orrba adott vakcina potenciálisan akár önállóan is beadható lenne.



Míg az új oltási forma tesztelése még tart a Gamaleya Intézetben, a Szputnyik V vakcinát már a világ több mint 70 országában használják a kifejlesztését finanszírozó Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) szerint. A Putyin és Logunov által vasárnap idézett adatok szerint több mint 50 millió orosz és világszerte mintegy 120 millió ember kapott már Szputnyik V oltást.